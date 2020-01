À la découverte des 137 éditeurs de la région Bretagne

Sebastian We, CC BY 2.0

15 dans les Côtes-d’Armor, 27 dans le Finistère, 29 en Ille-et-Vilaine, 13 dans le Morbihan et 53 en Loire-Atlantique : la région ne manque pas d’acteurs pour animer la vie éditoriale.« La Bretagne est une terre de lecteurs, c’est aussi et donc un territoire propice à la vitalité éditoriale », indique Mathieu Ducoudray, directeur de Livre et Lecture en Bretagne.« Elle se manifeste par la diversité d’entreprises, d’associations ou d’institutions présentes sur tous les départements bretons, par la variété des projets, des modes d’organisation, de production et de diffusion, par l’hétérogénéité et la richesse des productions éditoriales. »Le guide offre, comme chaque année, une vision globale des maisons, leur production et le nombre de titres au catalogue, ainsi que leur mode de diffusion et distribution.