À la fin du livre, veillez à n'oublier personne : des génériques comme au ciné ?

Kurt Ehrmann, CC BY 2.0

Kurt Ehrmann, CC BY 2.0

Merci, merci, merci

Un hommage, en deux pages : un pomage ?





C’est tout l’objet du questionnement de David Barnett, romancier, scénariste de comics et journaliste, dans le Guardian . Ce dernier évoque la limite de l’exercice des remerciements imprimés en fin d’ouvrages, mais également le principe d’un générique de fin, comme au cinéma.Le cas s’est présenté justement pour son dernier livre, Things Can Only Get Better. Son éditeur, Trapeze Books, lui propose d’expérimenter quelque chose de similaire à ce qu’ils avaient pu faire dans Queenie, roman de Candice Carty-Williams. Deux pleines pages de noms, de petits mots, d’attention… qui connurent à elles seules un grand succès.Parce que les premiers remerciements que l’on découvre en début de livre oublient souvent un paquet de personnes, David Barnett trouve cette idée plutôt bonne. Et lui-même confesse que dans son ouvrage, il aurait volontiers rajouté des personnes qui ont compté, importantes dans l’écriture du livre.Après tout, derrière un livre, il y a toute une équipe : depuis l’imprimeur en passant par le correcteur, sans oublier l’assistant d’édition, l’éditeur, le marketing, la communication, le représentant, etc. Notant d’ailleurs que tous ces métiers se déclinent également au féminin…Alors quid de deux pages de plus réunissant le détail de ces personnes à créditer, pour les remercier de leur implication ? C’est tout à la fois une manière de saluer celles et ceux qui ont pris part à la réalisation de l’ouvrage. Une implication supplémentaire — ce que, sur les réseaux sociaux, on appellerait de l’engagement.Chez Trapeze (filiale de Hachette Orion), une soixantaine de personnes est impliquée dans la production d’un roman classique.L’idée vient de la directrice éditoriale de Trapeze, Katie Brown : Sharmaine Lovegrove, éditrice chez Dialogue, autre filiale de Hachette US, propose avant tout des ouvrages sur des minorités — BAME, LGBTQ+, personnes handicapées, et ainsi de suite. En avril 2017, elle publie The Leavers de Lisa Ko, premier ouvrage de la maison. Et avec, une foule de remerciements.Pour Brown, le principe est acté : c’est à la fois une manière de montrer qu’il existe une profusion de métiers que l’on peut exercer dans l’édition, et dans le même temps, un clin d’œil à tout le personnel sur le pont. Alors quid ?De même que personne ne prend le temps de consulter le générique d’un film, jusqu’à la fin, les lecteurs seront-ils désabusés devant ces pages supplémentaires ? Voilà quelques années, ActuaLitté avait mis en place avec Fnac une opération spécifique : 10 livres de la rentrée littéraire avaient été enrichis par leurs auteurs, avec des photos, un texte, des commentaires, des annotations...Un principe de Bonus DVD pour livres qui ne se retrouvait que sur les versions numériques — et qui, de mémoire, n’a pas vraiment fonctionné. Mauvaise communication, bonne idée mais trop tôt, peu de suivi — jalousie de nos expérimentations ? À suivre donc, ces génériques, à suivre…