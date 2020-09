A la ligne de Joseph Ponthus lauréat du Prix du roman d’entreprise et du travail 

A la ligne C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène.

Créé en 2009 par Place de la Médiation et coorganisé depuis 11 ans avec Technologia, soutenu par le Cercle des DRH Européens et les partenaires sociaux, le Prix du Roman d’Entreprise et du Travail récompense chaque année des auteurs ayant édité des ouvrages sur la thématique du travail et de la vie de bureau. Ce prix a été décerné par un jury de 16 personnalités.Le résumé de A la ligne proposé par l’éditeur :Après un mariage en 2015 Joseph Ponthus s’installe en Bretagne et, faute de trouver un emploi dans la continuité de son activité d’éducateur, s’inscrit dans une agence d’intérim, où il enchaine des postes successifs comme ouvrier. De son expérience naitra ce premier roman personnel.Pour la troisième année consécutive, le prix est doté par leur partenaire Klesia Mut . La finale opposait trois auteurs, tous choisis pour le regard et parti-pris qu’ils portaient sur le monde du travail d’aujourd’hui et de demain : Joseph Ponthus avec A la ligne (Édition La Table Ronde), JeanGuy Soumy avec Le voyageur des Bois d’en Haut (Editions Presses de la Cité) et Jacques Pons avec Organigramme (Édition Hugo et Compagnie).L’année dernière, c’était Sarah Barukh pour son ouvrage Le cas zéro (Albin Michel) qui était sacrée lauréate.