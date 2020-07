À la rentrée, des livres pour tous, malgré les handicaps

crédit photo : StockSnap CC 0

C’est la huitième année que l’opération se dessine, et en 2019, 94 % des romans de la rentrée littéraire ont pu devenir « accessibles ». Soit 425 titres, contre 371 en 2018.Le principe est simple : durant la période estivale, les éditeurs fournissent les fichiers de leurs titres afin qu’ils soient transformés au format Daisy. De la sorte, les personnes handicapées pourront malgré tout découvrir ces ouvrages.82 éditeurs y ont pris part en 2019, l’espoir est de compter toujours plus de maisons relevant le challenge — d’autant que la littérature jeunesse est dans la boucle. Sur 2019, 84 romans jeunesse sont passés sous Daisy, contre 32 en 2018.Les catalogues concernés sont : romans adultes, romans jeunesse, essais grand public, publiés entre fin juin et mi-octobre 2020.Pour y prendre part, cela fonctionne en deux étapes, indique le SNE, en partenariat avec le CNL sur ce projet :Retourner par email à Isabelle Garric (igarric@sne.fr) le document Excel avec la liste de vos titres contenant : titre, auteur, éditeur, ISBN et date de publication. NB : Vous devez disposer du format XML de ces titres. Si, et seulement si, vous ne disposez pas de fichier XML, il est possible de fournir un format EPUB.Vous recevrez de la part de la plateforme Platon (BnF) une demande pour la liste des titres fournis. Vous pourrez alors livrer les fichiers XML des titres directement dans Platon.Le format Daisy (DTBook) repose sur un système de codage permettant une restitution braille ou sonore des livres. Il permet par exemple de se déplacer facilement dans les textes, de choisir la vitesse d’écoute et de placer des marque-pages.Dans le cadre de l’« exception handicap », les associations agréées demanderont les fichiers de ces titres aux éditeurs via la plateforme Platon pour les adapter. Les livres ainsi transformés au format Daisy seront uniquement mis à la disposition des personnes aveugles ou malvoyantes dans le respect de la loi.