À mots ouverts : un concours d'éloquence, présidé par Leïla Slimani

tu m'entends ? pixabay licence



Dans le cadre du plan en faveur de la langue française et du plurilinguisme annoncé par le président de la République le 20 mars 2018, l’Institut français organise, en lien avec les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères d’une part, de la Culture d’autre part, un concours international d’éloquence en français dont la finale publique se tiendra à l’Institut de France, sous la coupole de l’Institut de France, le 17 mars 2020 de 18h à 20h. La présidence du jury est confiée à Leïla Slimani.En partenariat avec l’association Eloquentia, l’Institut français a mis en place depuis 2017 un programme de formation à l’éloquence dans le réseau culturel français à l’étranger à destination de jeunes acteurs des sociétés civiles étrangères. Des concours locaux ont été organisés dans les Instituts français et les Alliances françaises et ont permis de sélectionner les candidats qui participeront au concours parisien.Organisé en étroite coordination avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi qu’avec le ministère de la Culture (Délégation générale à la langue française et aux langues de France) et avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère, ce concours rassemblera 20 candidats issus des cinq continents à l’occasion de la 25e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie (14-22 mars 2020).Ce concours sera l’un des temps forts de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Il s’inscrit dans la politique de promotion et de diffusion de la langue française conduite par les deux ministères. L’éloquence est un enjeu essentiel comme terrain d’expérimentation et de développement de nouveaux usages en faveur des nouvelles générations.20 candidats ont été sélectionnés pour participer à la demi-finale :Aïssatou Barry, candidate guinéenneLoubna Bensalah, candidate marocaineZyanya Camargo Diaz, candidate mexicaineAlvaro Crespo Acero, candidat espagnolAmen Sodjedo, candidat togolaisNana El Kory, candidate mauritanienneDhriti Gupta, candidate indienneJean Kinnéar Betsara, candidat malgacheMin Kou, candidate chinoiseJean, Chi-hsiang Lin, candidat de TaïwanIan Machuca, candidat argentinReon Matsuo, candidat japonaisYoustina Nagui Said, candidate égyptienneJessica Sutton, candidate néo-zélandaiseViktória Szekér, candidate hongroiseElizabeth Hei Tung To, candidate chinoise (Hong-Kong)Dardia Joseph, candidate québécoiseYanis Djouder, candidat français2 candidats étrangers résidant en France s'ajouteront à cette liste.Le jury, dont la présidence est confiée à l'écrivaine Leïla Slimani , est composé de :Abd Al Malik, rappeur, écrivain, réalisateurBarbara Cassin, de l'Académie françaiseXavier Darcos, chancelier de l'Institut de FranceDavid Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur françaisBlanche Gardin, humoriste, comédienne, scénaristeMatthieu Garrigou-Lagrange, producteur à France CultureMaître Sabrina Goldman, avocate au barreau de Paris.Dany Laferrière, de l'Académie françaisePierre Leroy, co-gérant de Lagardère SCAMarie-Christine Saragosse, directrice de France Médias MondePour mémoire, l’autrice avait été nommée représentante de la francophonie par Emmanuel Macron en novembre 2017. « Leïla Slimani incarne le visage de la francophonie ouverte sur un monde pluriculturel. Et c’est une femme engagée, vante un conseiller du chef de l’État. Elle fait partie d’une nouvelle génération que le président veut faire émerger », assurait en effet l’Élysée.Pour l'organisation de cet événement, l'Institut français bénéficie du conseil et de l'expertise d'Isabelle Baragan.