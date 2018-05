À Nantes, les professionnels racontent le livre et la lecture

Mobilis, le pôle de coopération des acteurs du livre et de la lecture des Pays de la Loire organisera la 4e édition du Forum des métiers du livre et de la lecture du 11 au 15 juin 2018 à Nantes.





Au-delà d’être le rassemblement de référence des professionnels, le Forum s’adresse également, via certains rendez-vous, au grand public : Comment mieux ouvrir les bibliothèques – quels exemples en Pays de la Loire ? A-t-on déjà tout dit de l’impact d’Amazon sur la filière du livre ? Session d’échanges avec les élus régionaux...



Au programme : des rencontres, ateliers, débats, journées thématiques au Lieu unique, à la Manufacture et au Château des Ducs de Bretagne. L’occasion de mieux connaître l’écosystème régional du livre, leurs problématiques, leurs enjeux, avec des professionnels venant du Maine-et-Loire, de Mayenne, de la Sarthe, de Vendée et de Loire-Atlantique.



Les événements sont gratuits, sur inscription.



Mieux ouvrir les bibliothèques : 14 juin — 9 h-17 h — LA MANUFACTURE [GRAND PUBLIC]

L’état incite désormais fortement les bibliothèques à ouvrir le dimanche. Mais les moyens le permettent — ils réellement ? 6 acteurs régionaux viendront partager leurs réflexions et expériences inédites pour « mieux » ouvrir les bibliothèques à un plus large public : partenariat avec un cinéma, une piscine, implication de bénévoles... etc



Amazon : a-t-on déjà tout dit ? 12 juin — 18 h — CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE [GRAND PUBLIC]

Le sujet a été abordé maintes fois, mais ne vieillit pas. L’idée que les livres sont moins chers sur Amazon subsiste dans l’esprit du grand public, tandis que les professionnels n’ont pas tous pris la mesure du fléau. Mobilis propose un débat-rencontre pour (re)mettre au jour l’importance de la consommaction.

Derrière le livre, la culture ! / La parole aux élus : 15 juin — 10 h-17 h — LIEU UNIQUE

> Que représente le livre pour les élus ? 3 élus du territoire - engagés en faveur du livre, de la création littéraire et éditoriale jusqu'à l'accès à la lecture - viennent rencontrer les professionnels du livre pour leur exposer leurs choix politiques et répondre à leurs questions.

> Le monde du livre : marchand de livres ou passeur de culture ? Créer, promouvoir, défendre le livre demande du pragmatisme, de l'audace et beaucoup d'ingéniosité. Dialogue entre 4 grands professionnels du territoire autour de leurs succès, leurs difficultés, leurs combats.



La diffusion-distribution du livre : 11 juin — 9 h-17 h — LIEU UNIQUE

Une fois l’ouvrage édité, comment explorer de nouveaux canaux de vente pour faire face à la concentration et l’industrialisation de la diffusion-distribution quand on est un petit / moyen éditeur ? Comment la grande diffusion distribution est-elle accessible aux éditeurs indépendants ?



Zoom sur des initiatives régionales alternatives. RDV de l’image éditée : 13 juin — 9 h-17 h — LA MANUFACTURE

Les métiers de l’image dans l’édition forment une filière extrêmement peu structurée, qui se méconnaît elle-même. Pourtant le tissu régional fourmille de talents susceptibles de se fédérer...



Connaissez-vous Bibliothèques sans frontières ? 13 juin — 18 h — CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE Depuis sa création en 2007, Bibliothèques sans frontières cherche à inventer la bibliothèque du 21e siècle. Plus qu’une simple collection de livres, la bibliothèque a aujourd’hui un impact transversal sur la société depuis la lutte contre la précarité et les inégalités sociales jusqu’au renforcement des compétences des populations en passant par la stimulation des énergies créatrices et de l’entrepreneuriat.



Les secrets des métiers de l’illustration révélés en moins de 10 minutes ! 14 juin — 18 h — LA MANUFACTURE

Le graphiste nantais Olivier Texier a travaillé aussi bien avec de grands éditeurs mainstream (Delcourt, Dargaud, Dupuis...) que pour les structures les plus underground (Le Dernier Cri, United Dead Artists...) ou la presse (Libération, Le Monde...). Il crée des bandes dessinées peuplées de personnages, bizarres et crétins et livrera les trois règles essentielles, jalousement gardées secrètes par les plus grands...

L’ensemble du programme est à découvrir à cette adresse . Et itou pour les inscriptions.