À Paris, il est désormais possible d’emprunter des livres en bibliothèques

Ce mardi 2 juin a marqué l’entrée en phase 2 du plan de déconfinement pour les Français. Et si à Paris, les cafés, bars et restaurants ont pu rouvrir leurs terrasses, plusieurs bibliothèques ont également décidé d’accueillir à nouveau du public. Pour le moment, il est encore impossible de circuler librement entre les murs des établissements, mais un système de réservation par click & collect permet toutefois aux lecteurs de renouer avec leurs habitudes d’emprunts.







À partir de ce 2 juin, 5 médiathèques ainsi qu’une bibliothèque ont décidé de rouvrir leurs portes au public. Parmi lesquelles la Médiathèque Françoise Sagan (10e), la Médiathèque Hélène Berr (12e), la Médiathèque Jean-Pierre Melville (13e), la Médiathèque Marguerite Yourcenar (15e), la Bibliothèque Jacqueline de Romilly (18e) ainsi que la Médiathèque Marguerite Duras (20e).



Cependant, par mesure de précautions sanitaires évidentes, la réouverture de ces établissements se fait progressivement et sous conditions, a annoncé la municipalité. Ainsi, seuls certains espaces des bibliothèques sont accessibles et un parcours de circulation a été mis en place.



Parmi les règles à respecter, sans grande surprise : le port obligatoire du masque, le lavage des mains et la distanciation physique d’un mètre minimum.



Emprunter ou rendre des livres sur Paris bibliothèques



S’il est donc pour le moment impossible de déambuler en toute liberté entre les rayons de ces six bibliothèques, elles proposent néanmoins un service de click & collect, soit un système de réservation en ligne et de collecte sur place.



Pour emprunter des ouvrages, il suffira aux usagers de se connecter avec leur compte



Un mail de confirmation vous sera ensuite envoyé ainsi qu'un formulaire afin de convenir d'un rendez-vous dans un délai de huit jours pour récupérer vos documents.

Pour les retours, même chose : il suffit de prendre rendez-vous sur Paris bibliothèques. La ville de Paris a également annoncé qu’il était possible de ramener les documents empruntés par un autre membre de la famille. Le retour d’un document ne peut cependant s’effectuer que dans l’établissement où il a été emprunté.



Et si vous avez emprunté un ouvrage dans une bibliothèque ou une médiathèque encore fermée, pas de panique : les bibliothèques de la Ville de Paris ont repoussé toutes les échéances de retour jusqu’au début du mois de septembre.