A partir d'un ancien frigo, des étudiants réalisent une boîte à livre pour la ville

L’œuvre collective, au cœur de la cité









Conçue par les Conseillers de quartier Genêts/Lacouture, fabriquée par les élèves de CAP peinture et carrosserie du lycée des métiers de l’automobile Émile Béjuit à partir d’un ancien frigo de la MJC, la 3e boîte à livre de Bron imaginée par des Conseillers de quartier sera inaugurée ce 13 juin.À partir de 16 h 30, les élèves de l’école La Garenne et leurs parents, seront accueillis par les conseillers de quartier pour accrocher des dessins et installer les premiers livres, déguster un temps de lecture qui « conte » !Enfin, après les discours officiels à 17 heures, le public sera invité à un temps festif, musical et gourmand, offert par la Ville, sur les notes de la Banda Bron. Cet été, à Bron, on invite à lire et partager ses lectures.Dans le square George Sand, la deuxième boîte qui avait été installée (en photo ci-dessous) portait sur son flanc un slogan presque républicain : Partagez, Découvrez, Imaginez. La toute première avait pris, en 2017, l’aspect d’une cabine téléphonique également installée en juin place Curial.Le tout livré avec un mode d’emploi, et l’esprit « Bron livre », qui l’accompagnait…