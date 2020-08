À Pékin, l'agence X+Living a encore fait des merveilles dans une librairie

Photographie : Qingshan Wu, via Arch Daily

Le cabinet X+Living n'en est pas à son coup d'essai en matière de librairies : plusieurs boutiques portent déjà sa marque de fabrique , à savoir de grands espaces, l'usage de miroirs pour les rendre encore plus démesurés, ainsi que des choix plutôt audacieux en matière de design et d'organisation.Leur dernière création, située dans un magasin Galeries Lafayette de Pékin, s'inspire des jardins traditionnels chinois et a été supervisée par l'architecte Xiang Li. La librairie ne propose qu'une séparation symbolique avec le reste de l'espace commercial : l'entrée se fait ainsi sans même s'en rendre compte, et de manière totalement fluide.Ensuite, des ouvertures rondes, les « lunes », parfois avec quelques marches à gravir, permettent d'apercevoir les rayonnages au loin ou de rejoindre la pièce suivante, créant une sensation d'immensité, mais évoquant aussi l'entrée dans un refuge accueillant et confortable. Les plafonds de la librairie réfléchissent les sols et les murs, pour rendre l'espace plus vaste.Un autre espace de la librairie, consacré aux loisirs créatifs et aux ouvrages portant sur la culture en général, se présente comme une forêt de bambous, dans un espace aux murs immaculés. L'ensemble est pensé pour susciter calme et apaisement dans l'esprit des visiteurs...Autre espace notable dans la librairie, celui dédié à la jeunesse, qui reproduit par son décor une cité antique imaginaire. Au sol, une carte du monde permet d'évoquer le voyage et la découverte, en attendant de se plonger dans un récit passionnant...Plus de photographies sont accessibles à cette adresse