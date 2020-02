À quand la démocratie pour les auteurs ?

vers où va-t-on ? pixabay licence





J'accuse, à l'aide d'un titre volontiers putassier que j'assume complètement, j'accuse @franckriester d'avoir succombé aux lobbies du SNE et des OGC.



Je l'accuse d'être faible, lâche et indécent, je l'accuse d'avoir vendu les créateurs et créatrices de France. — Adrien Tomas (@AdrienTomas) February 19, 2020



© Witko



Première mesure tant attendue : les élections professionnelles réclamées à cor et à cri. Sans cette étape, rien de possible. Le rapport Racine était clair : il est temps de clarifier la représentation professionnelle qui est aujourd’hui flottante, faible ou trop contestée.L’idée ? Comme dans toutes les professions, des syndicats élus démocratiquement avec des critères objectivables. Fini l’opacité ou les auteurs nommés en leur nom propre dans les instances décisionnaires . Quoi de plus logique que d’appliquer enfin le Code du travail pour des personnes qui travaillent ?Retour vers le futur : la gouvernance de l’AGESSA est suspendue depuis 2014. Les artistes-auteurs ont donc perdu le contrôle de leur régime de sécurité sociale. Il faut dire que l’ancienne gouvernance était comme qui dirait... curieuse. Avec seulement 1,1 % de contribution sociale, on trouve le SNE aux commandes dans le bureau ! Et dans ce même bureau, aucune des organisations professionnelles que connaissent les auteurs du livre.La solution proposée était pourtant simple . Des élections professionnelles, comme dans toutes les professions. Une demande formulée par une dizaine de syndicats à plusieurs reprises par courriers. Souhait exaucé ? Oui et non. Dans les mesures du ministre, les élections professionnelles sont fixées à... fin 2021. Pendant ce temps ? Statu quo.Mais l’idée que les artistes-auteurs eux-mêmes reprennent la gouvernance de leur régime ne faisait pas l’unanimité, loin de là. Si certaines organisations professionnelles ont clairement affiché la couleur en réclamant le retour à la démocratie, d’autres se sont fendues d’un courrier secret tenu loin des instances de discussions communes. La demande ? Surtout pas d’élections professionnelles ! Maintenir l’existant et continuer les nominations opaques et sans critères des Ministères.Une analyse rapide des signataires de ce courrier discret démontre la problématique de dépendance soulevée par le rapport Racine . On y trouve des sociétés de gestion collectives et des associations et syndicats financés par certaines des sociétés privées agréées par le ministère de la Culture. Une rapide comparaison avec le conseil d’administration de l’AGESSA ou ses membres fondateurs, fait aisément ressortir les sigles des uns et des autres.L’AGESSA semble maintenue de ces fonctions malgré le scandale qui vient d’exploser sur le non-recouvrement des cotisations durant 40 ans. Dans son discours , le ministre affirme : « Je souhaite que nous puissions achever la fusion de l’AGESSA et de la Maison des Artistes avant la fin de l’année 2020. »Une décision prise par qui, alors ? Les ministères et pas les auteurs ? Puisque d’ici là, pas d’élections professionnelles, pas de gouvernance... Retour à la case départ, la messe est dite et pour l’heure, le changement semble loin, très loin...