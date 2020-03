À saisir : l'un des cinq plus grands éditeurs américains est en vente

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Un autre tremblement de terre...

Retour dans le futur : en août 2019, la fusion de Viacom et CBS devait aboutit à un nouveau géant, cumulant média et divertissement — une sorte de Vivendi américain en somme. Et comble, le vivier de textes et d’œuvres de Simon & Schuster devait fournir une manne d’adaptations potentielles. Moins d’un an plus tard, il n’en serait donc rien. Ou bien peu.Bob Bakish se débarrasserait d’ailleurs de la division Simon & Schuster sans trop de regret, considérant que « ce n’est pas un atout majeur. Il ne repose pas sur la vidéo. Et n’a pas de lien significatif avec notre entreprise, au sens large ». D’ailleurs, les amateurs se seraient déjà fait connaître, puisque plusieurs offres attendent sur la table que le marché se stabilise. Et ViacomCBS entamera alors les négociations.Au cœur de la fusion, depuis l’année écoulée, la stratégie a reposé sur une parfaite intégration des différentes briques constituant le groupe. Et le streaming vidéo compte parmi les projets les plus soutenus. Le départ de Simon & Schuster, estimé selon le cabinet MoffettNathanson entre 1 et 1,5 milliard $, ne ferait qu’apporter des ressources pour abonder dans le sens de la vidéo.Carolyn Reidy, l’actuelle PDG, a tenté de rassurer les collaborateurs dans une note, indiquant au final qu’elle n’était elle-même pas plus avancée que les déclarations du grand patron. Ou du moins, qu’elle n’était pas autorisée à en dire plus.L’ironie du sort est que S&S, avec des auteurs comme Mary Higgins Clark ou Stephen King, a véritablement servi de pipeline à CBS pour les contenus vidéos. Mais plus encore, le groupe éditorial, qui en 1975 avait été vendu à Gulf + Western, filiale de Paramount Pictures, fut dans un premier temps racheté par Redstone, lorsque la Paramount tomba en 1994 dans leur escarcelle. Et a fini par atterrir chez CBS Corp en 2006.Reste alors la question qui ne rapportera rien : qui pour dépenser une telle somme ? La croissance d’Amazon en tant qu’éditeur, sur le marché américain complexifierait les hypothèses : selon toute vraisemblance, S&S aurait dû tomber dans les filets de l’un des Big Four restants. Mais nul doute que ce rachat sera, après la fusion de Penguin Random House en 2013, l’un des plus grands mouvements financiers du paysage éditorial américain.via Variety