À Toulouse, un magasin autour de l'univers d'Harry Potter ouvre ses portes

L’enseigne Geek Store était encore récemment implantée rue des Changes, à Toulouse. Pour toucher un maximum de fans de l'apprenti sorcier, le PDG du magasin, Vincent Pagès, a décidé de déménager au centre commercial de Roques.Ce déménagement s'accompagne d'une remise en question de la politique de la boutique, jusqu'ici multi-licences (Game of Thrones, One Piece, Star Wars, Marvel...). En effet, pour un maximum d'immersion dès l'entrée de la boutique, les salariés de l'enseigne ont décidé de se spécialiser uniquement autour des produits liés à l’œuvre de J.K. Rowling. Pour ce faire, les étendards de Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Pouffsouffle décorent les murs de la boutique, sans oublier les balais volants au plafond et un mur magique réservé à la fameuse voie 9 3/4.« Chez Geek store, on peut changer de licence en cours d’année… De cette façon, on peut vraiment approfondir un univers… On trouve en magasin tout ce qu’il y a sur Internet et on se retrouve dans un univers immersif. Le décor et la musique essayent de nous mettre un maximum dans l’ambiance », a expliqué Vincent Pagès à actu.fr La boutique dispose de 60 m2 et propose aujourd'hui entre 700 et 1000 références dédiées à Harry Potter et son spin-off Les Animaux Fantastiques. Les apprentis sorciers toulousains ont ainsi un accès à un large catalogue composé d'accessoires des films, de figurines, de jeux et de costumes. Des bagages, des mobiliers et des livres, à l’effigie des factions de Poudlard sont également à découvrir.Les fans auront même l'occasion de choisir leur baguette parmi une trentaine de modèles. Une panoplie certes moins dense que celle du célèbre Ollivander, mais qui en vaut le détour. « Cela laisse le choix de les voir et de les manipuler en magasin. On fait un très beau départ. Si on continue à faire autant de monde, on ne changera pas le thème d’Harry Potter. », a indiqué le PDG de Geek Store.Toujours près de Toulouse, le Geek Store de Fenouillet se consacrera quant à lui à l'univers de Dragon Ball Z d'ici fin mars. Célèbre manga et anime d’Akira Toriyama, diffusé par les studios Toei Animation pour sa série animée sur petit-écran, cette licence culte rassemble aujourd'hui des millions de fans dans le monde.