À Toulouse, une université propose un concours de bookfaces aux étudiants

Erika S - CC BY-SA 2.0

Les créateurs auront l'occasion d'admirer leurs œuvres du jeudi 17 janvier 2019 au samedi 19 janvier 2019 à la Bibliothèque universitaire Sciences – Université Toulouse III Paul Sabatier s'ils ont la chance d'être sélectionnés.Le projet est facile à réaliser : trouver un livre avec une photo de couverture originale et essayer de s'y fondre. Les selfies doivent être envoyés par mail au Pôle culture avant le 10 janvier 2019 à l'adresse suivante : culture@adm.ups-tlse.fr. Les auteurs des bookfaces les mieux réussis auront la chance de repartir avec des récompenses proposées par l'université.Par ailleurs, en mai dernier, un concours vidéo autour du monde des livres avait déjà été organisé par le groupe HarperCollins, autour du Shelfie . Non, il n'y a pas de faute d'orthographe. Ce néologisme vient du mélange de deux mots : « selfie » d'un côté et « bookshelf » de l'autre.Le but de ce « Bookshelf Contest » consistait à motiver les lecteurs à réaliser une vidéo où chacun présentait sa bibliothèque personnelle. Les meilleurs ont eu la chance de voir apparaître leur travail sur la chaîne YouTube du groupe : Book Studio 16 et toucher une prime allant de 300 à 500 $.via unidivers