À vélo, les livres pédalent à la rencontre des habitants

Les livres de la médiathèque de Séné, dans le Morbihan, se baladent hors les murs, à vélo. Tous les mercredis de mai à octobre, entre 15h et 17h, l’équipe des bibliothécaires-cyclistes accompagnée de bénévoles vont à la rencontre des habitants. En parallèle, ces derniers sont invités à contribuer à un fonds participatif au sein de la médiathèque Grain de Sel.





En novembre 2017, le projet « Livres à Vélo » était en train de se dessiner. Une demande de subvention avait été déposée auprès de la Région Bretagne et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Morbihan pour un projet protéiforme.



Il s’agissait, en résumé, de construire des boîtes à livres et des objets qui pourraient être transportés à vélos, de créer un fonds documentaire participatif (chaque habitant pourrait partager ses coups de coeurs), et de faire intervenir des artistes dans le processus, à travers des ateliers et des spectacles.



Le projet « Livres à vélo » est donc mis en place et démarre ce mois-ci. À vélo, l’équipe de la médiathèque et des bénévoles partent avec des livres, à la rencontre des habitants. Ils leur proposent des lectures à voix haute. L’initiative est également décrite comme un « prétexte pour discuter, faire connaissance, rencontrer les voisins ! »

Les ouvrages sont transportés par la Carriole, fabriquée par les Ateliers de Kercourse (qui accompagnent des personnes inscrites dans une démarche d’insertion sociale et/ou professionnelle). Les livres peuvent être donnés par les habitants, qui deviennent « Passeur d’émotions » en contribuant au fonds participatif de la Médiathèque de Séné.