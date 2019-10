Académie française : l'élection au fauteuil de Simone Veil en janvier

(photo d'illustration, moppet65535, CC BY-SA 2.0)

Quelques mois après l'élection de Daniel Rondeau au fauteuil de Michel Déon, l'Académie française annonce la tenue d'une nouvelle séance, le 9 janvier 2020. Il s'agira cette fois de trouver l'académicien ou l'académicienne, qui sait, qui prendra le fauteuil de Simone Veil. L'occasion, peut-être d'élire une femme parmi les immortels ?La dernière entrée d'une femme sous la Coupole remonte à peu, avec l'élection de Barbara Cassin en mai 2018, face à Marie de Hennezel et Pierre Perpillou. La chercheuse et philosophe a d'ailleurs reçu les honneurs de la séance solennelle il y a quelques jours, le 17 octobre dernier. Elle siège désormais au 36e fauteuil, celui de Philippe Beaussant.Il est possible de se manifester dès maintenant pour l'élection, avec une limite de dépôt des candidatures fixée au jeudi 19 décembre.