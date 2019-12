Académie française : les candidatures déposées pour succéder à Simone Veil

(photo d'illustration, Jorge Láscar, CC BY 2.0)

Quelques mois après l'élection de Daniel Rondeau au fauteuil de Michel Déon , l'Académie française se prépare à un nouveau scrutin, le 9 janvier 2020. Celui-ci déterminera donc la personne qui siégera dans le fauteuil F13, précédemment occupé par Simone Veil, élue à l'Académie française en 2008 et décédée en 2017. Cette place dans l'institution a notamment été occupée par Pierre Messmer, Jean Racine ou encore Paul Claudel.On retrouve parmi les prétendants à cette place au sein de l'Académie française de nombreux habitués et quelques nouvelles candidatures. Yves-Denis Delaporte, Eduardo Pisani, Isaline Remy, Michel Carassou et Arnaud-Aaron Upinsky, déjà candidats pour le fauteuil de Michel Déon , récidivent.Du côté des nouveaux prétendants, Julien Kilanga, Anthony Gasquet, Carolina Steiner, Alex Fort et le diplomate et écrivain italien Maurizio Serra. Plusieurs élections avaient été nécessaires pour élire Daniel Rondeau, il en sera peut-être de même pour ce fauteuil F13...