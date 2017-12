Académie française : Michel Zink élu, six fauteuils vacants

L'historien et médiéviste Michel Zink a été élu ce jeudi 14 décembre au fauteuil de René Girard, annonce l'Académie française. Également Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Michel Zink est un spécialiste de la littérature et de la poésie du Moyen-Âge, mais il est aussi l'auteur d'un roman historique et de deux romans policiers, dont l'un met en scène Arsène Lupin.

L'Académie française (Bruce Washburn, CC BY 2.0)



Et un homme de plus : Michel Zink, médiéviste et philologue né en 1945 à Issy-les-Moulineaux, vient de rejoindre l'Académie française où il a été élu au fauteuil de René Girard au deuxième tour de scrutin par 15 voix contre 4 à Thierry de Montbrial, ancien président de l'Institut de France, et 1 à Jean-Louis Benoît, philosophe spécialiste d'Alexis de Tocqueville, rapporte l'AFP.

Après la disparition de Jean d'Ormesson, l'Académie française compte désormais 34 membres, dont 4 femmes. La dernière femme élue académicienne est Dominique Bona, le 18 avril 2013. Le dernier membre élu à l'Académie française est Andreï Makine, le 3 mars 2016.

Les académiciens sont restés partagés sur les candidatures : 6 bulletins sont sortis blancs ou marqués d'une croix, tout de même. Six fauteuils sont encore vacants au sein de l'Académie française.