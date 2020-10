Académie française : quelles candidatures pour les fauteuils de Gallo et d'Ormesson ?

Photographie : aquarelle de Thierry Duval (Mia Feigelson, domaine public)

Deux élections s'annoncent du côté du Quai de Conti. La première, pour désigner l'Immortel qui prendra la place de Max Gallo, aura lieu le jeudi 15 octobre 2020. Le fauteuil 24, qui a accueilli Colbert, Jean de La Fontaine, Henri Poincaré ou encore Jean-François Revel, est vacant depuis le décès de Gallo à l'âge de 85 ans, en juillet 2017.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'élection pour le fauteuil de Max Gallo avait dû être repoussée, tout comme l'enregistrement des candidatures.Finalement, les candidats au fauteuil 24 sont les suivants : Gilles Dargnies, Julien Kilanga, Mickael Korvin, Emmanuel Pierrat , Philippe Répécaud, Arnaud-Aaron Upinsky, Michel Carassou, Gérard de Cortanze, Yves-Denis Delaporte, Eduardo Pisani, François Sureau et Éric Dubois. Il était possible de déposer sa candidature jusqu'au 1er octobre dernier.Parmi ces noms, notons la présence de nouveaux venus, comme Gilles Dargnies, Emmanuel Pierrat ou encore François Sureau.L'élection pour le fauteuil 12, celui de Jean d'Ormesson, Jean-Baptiste Biot ou Jules Romains, selon les époques, se déroulera le 26 novembre prochain, et l'Académie accepte le dépôt de candidatures jusqu'au 12 novembre. Pour l'instant, l'autrice Chantal Thomas (L'Échange des princesses, Pour Roland Barthes) est candidate déclarée.