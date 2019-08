Accès à internet et préservation culturelle : au secours des bibliothèques

See-ming Lee, CC BY SA 2.0

See-ming Lee, CC BY SA 2.0

Les sujets ne manquent pas : que ce soit pour l’accès public à internet ou l’unification numérique, les établissements auront de quoi plancher. La Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques a ainsi mis en ligne deux guides dont les lignes directrices permettront d’œuvrer autour de ces sujets.Concernant l’accès au net dans les bibliothèques, il s’agit de prendre en compte ce nouveau service, qui a permis le développement de nombreux autres, ainsi que « de nouvelles formes d’assistance, en se fondant sur une expertise préexistante et sur les valeurs des métiers de l’information ».Toutefois, les limitations existent, de même que s’exercent des pressions de la part de membres des collectivités, des lois — ou encore des personnels. Ayant recueilli toute une série d’avis, l’IFLA présente donc une « une liste de contrôle pratique au sujet des problèmes rencontrés, comme des principes à respecter, et des exemples qui peuvent servir de points de référence aux dirigeants de bibliothèques et aux autres professionnels cherchant à permettre aux usagers d’être en ligne ».Pour ce qui est de l’unification numérique, c’est le volet préservation qui est au cœur des réflexions. Si les avancées technologiques facilitent la mise en commun, elles nécessitent des outils partagés et compatibles pour que la valeur culturelle ne se perde pas. Là encore, le guide proposé apporte — ou tente — des solutions face aux difficultés rencontrées. On pourra les retrouver à cette adresse S’il importe que les politiques adoptent des mesures facilitant le travail des personnels dans les établissements, il faut également que ces derniers puissent s’adresser aux élus.En effet, toutes les bibliothèques ne peuvent pas agir « en raison du manque de connectivité ou de l’absence de matériel adéquat, d’un budget insuffisant pour payer les abonnements, et même de lois qui interdisent de proposer un large accès public ».Pour ce faire, l’IFLA fournit une boîte à outils par laquelle établir un diagnostic, dans un premier temps, avant de se lancer dans un plaidoyer plus direct.« Si nous voulons voir des changements véritables et systématiques dans la manière dont les bibliothèques sont engagées dans la réalisation des objectifs de développement, il sera nécessaire de s’assurer que leur rôle est reconnu — et soutenu — dans des documents stratégiques de large portée. Or ceux-ci à leur tour rendent possibles les financements ou d’autres formes d’assistance », conclut l’IFLA.