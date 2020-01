Accessibilité : Cette bibliothèque américaine lance une collection en braille

Aux États-Unis, le mois de janvier est consacré à l'alphabétisation en braille. L'occasion pour les institutions de se pencher sur les problématiques d'accessibilité aux livres pour les aveugles et déficients visuels. La bibliothèque publique d'Hutchinson a ainsi inauguré une nouvelle aile pour une collection d'ouvrages en braille.

Photo d'illustration - Stefan Malmesjö, CC BY 2.0

En ce début de mois de janvier, la bibliothèque publique d'Hutchinson a décidé de devenir plus inclusive en investissant dans des ouvrages en braille. Ce projet, l'établissement y pense depuis longtemps. Plus précisément depuis qu'une habitante de la ville a fait don d'une bible en braille il y a des années et de quelque 90 000 $ à investir dans des livres accessibles pour aveugles et déficients visuels, précise la chaîne américaine KWCH 12 Mais voilà, « à l'époque, nous n'avions personne qui savait quoi que ce soit sur le braille, personne qui ne savait le lire, personne qui ne pouvait nous aider à sélectionner les ouvrages. Alors le fonds est resté là, sans vraiment être exploité » explique Gregg Wamsley, directeur de la bibliothèque.Les choses ont commencé à s'accélérer à l'arrivée d'Hannah Wallace, une employée aveugle. « Les livres en braille sont très difficiles à trouver, c'est ce qui m'a motivé à entreprendre cette collection. Nous sommes fiers d'être aujourd'hui accessibles à notre communauté » souligne-t-elle.L'établissement, qui n'avait jusqu'alors qu'un seul livre en braille en stock, propose désormais 31 titres. Des livres pour petits et grands, mais aussi des ouvrages pédagogiques pour apprendre le braille. «Une bibliothèque publique est un endroit qui peut faire beaucoup de choses pour beaucoup de gens » reprend le directeur sur la chaîne KTEN . « Alors quand nous sommes en mesure de remplir ce genre d'objectifs et de défis, c'est juste merveilleux, parce qu'on sait que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. »