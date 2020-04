Accessibilité : des classiques de la littérature policière en braille et en livres audio

Les aveugles et les déficients visuels doivent souvent faire preuve de beaucoup de patience avant d'avoir accès à un titre. Afin de servir le plus grand nombre, la Bibliothèque du Congrès lance une nouvelle série de romans noirs intitulée Crime Classics. En plus de leur format imprimé, les ouvrages seront simultanément publiés en braille et en audiolivres.





Photo d'illustration (Dave Halberstadt, CC BY-NC-ND 2.0)



Le National Library Service (NLS) de la Bibliothèque du Congrès propose des contenus en braille ou en audio pour rendre toutes sortes de contenus adaptés pour les aveugles et déficients visuels. Parmi lesquels, des livres, des magazines, mais aussi des manuels scolaires et des partitions musicales.



NLS s'est associé aux éditions Poisoned Pen Press pour proposer une nouvelle série d'ouvrages constituée exclusivement de grands classiques de la littérature policière et de thrillers. Les livres auront la particularité d'être simultanément publiés en braille et en format audio.



« La Bibliothèque du Congrès s'est engagée à être une bibliothèque pour tous, et cela passe évidemment par l'accessibilité des titres », a tenu à souligner Karen Keninger, directrice du NLS. « Ce projet permet à nos clients de profiter des livres de la série Crime Classics beaucoup plus tôt que si nous avions suivi la voie habituelle pour les éditer en braille et en audio ».



Le premier titre de la collection à paraître est That Affair Next Door de Anna Katharine Green. Sorti à l'origine en 1897, l'ouvrage est également publié en France en 1907, sous le titre Le Crime de Gramercy Park (trad. J.-H.Rosny aux éditions Tallandier).



Cependant, au vu de la situation actuelle, les impressions ont été retardés. Si aucune nouvelle date de publication n'a pour le moment été fixée, la version numérique en braille de That Affair Next Door sera disponible sur BARD – le site web de la NLS – à partir du mardi 14 avril 2020.

Deux autres titres sont également prévus cette année : The Rat Began to Gnaw the Rope (1943) de C.W. Grafton (publié en français sous le titre Le rat rongeait la corde aux éditions Ditis) et Case Pending (1960) de Dell Shannon – pseudonyme d'Elizabeth Linington. L'ouvrage paraît en français en 1966 aux éditions Gallimard sous le titre Meurtres en souffrance, dans une traduction de Gérard Gardin.