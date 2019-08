Accueillir les usagers : se sentir “comme à la maison” en médiathèque

crédit Médiathèque Royère de Vassivière

Six projets seront ainsi exposés durant la journée, à travers trois thèmes majeurs : pratique participative, démarche collaborative, numérique. Aujourd'hui, nous découvrons le travail réalisé par la Médiathèque de Royère-de-Vassivière (23), sur l'accueil des usagers.La médiathèque de Royère-de-Vassivière a ouvert ses portes en juillet 2016 au sein d’un bourg creusois de 586 habitants. Depuis, elle compte 816 lecteurs et plus de 21 060 visiteurs annuels. Ce taux de fréquentation important pour une petite commune n’est pas dû à la simple curiosité mais à une réelle appropriation du lieu par les usagers.« La raison du taux élevé de fréquentation de la médiathèque en est l’accueil, notion essentielle pour les bénévoles et salariés qui animent cet espace. Chaque personne entrant dans la médiathèque fait l’objet d’une attention particulière et d’un accueil personnalisé.La disponibilité, la bienveillance apparaissent souvent dans le livre d’or. L’environnement est un bel espace douillet où l’on se sent “comme à la maison”, propre aux médiathèques de type troisième lieu. Nous sommes à l’écoute de leurs désirs, de leurs goûts, nous les aidons dans leurs recherches documentaires ou la résolution, dans la mesure du possible, de problèmes administratifs ou d’un soutien pour l’informatique.C’est un lieu de partage et de découvertes au travers de rencontres et d’ateliers. L’accueil consiste aussi à proposer une plage d’ouverture au public large et régulière (25 heures). Enfin, la municipalité a opté pour la gratuité totale et des conditions de prêts extrêmement souples quant à la durée et à la quantité de documents empruntables. Établir des relations de confiance avec les usagers de la médiathèque est essentiel pour nous.Même si notre réputation s’étend de plus en plus loin et que notre taux de fréquentation est très bon pour un bourg de cette taille, nous sommes constamment en réflexion pour améliorer la qualité du service que nos proposons au public. »Chaque projet sera détaillé au cours de la journée organisée par l’ALCA. Plus d’informations