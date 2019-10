Accusé d'avoir menti sur la mort de son fils, un père obtient justice

US Embassy Canada

US Embassy Canada

Devoir démontrer la mort de son enfant…









Selon l’ouvrage, l’acte de décès de Noah, l’enfant de Leonard Pozner qui a perdu la vie, serait un faux. Et le père mentirait sur cette mort. « Ce livre disait bien des choses laides et je sentais que je devais défendre mon fils », expliquait-il ce 15 octobre durant l’audience.Il affirme également souffrir d’un stress post-traumatique, du fait des déclarations contenues dans l’ouvrage et du harcèlement qu’il a subi. Il aurait en effet reçu des menaces de mort d’une certaine Lucy Richards, aujourd’hui en prison.Entendu avec le docteur Roy Lubit, psychiatre légiste, ils ont tous deux dû revenir sur la mort de ce fils, pris dans ce massacre et que nie farouchement le livre de Jamles Fetzer. Et bien que pris en flagrant délit, l’auteur n’en a pas démordu : on ne peut pas l’accuser de diffamation, simplement parce que les déclarations de son livre sont vraies.Ses avocats ont ajouté qu’il n’était pas dans ses intentions d’inciter à une quelconque violence contre le père – et que son livre, interdit par Amazon, avait été mis en ligne gratuitement pour maintenir la diffusion. Par ailleurs, aucune preuve n’atteste que les menaces à l’encontre du père découleraient du livre.Pour autant, le juge a estimé que trois des passages du livre était diffamatoires, et condamné l’auteur à 450.000 $ de dommages-intérêts…via Channel 3000