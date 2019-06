Accusé par une autrice d'un viol commis en 1995, Donald Trump riposte

Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

Nuire à l'image du président

Un violent traumatisme

La stratégie du démenti officiel

E. Jean Carroll, aujourd’hui animatrice d’un talk-show, journaliste et autrice, spécialisée dans le life-style a affirmé ce vendredi que Donald Trump l’avait violée. L’affaire se serait passée dans un magasin de luxe de Manhattan, au milieu des années 90. Il s’agit là, clairement, de l’une des plus graves accusations d’agression sexuelle portée contre le président américain.C’est dans un magazine new-yorkais que l’autrice a lancé cette bombe. Aujourd’hui âgée de 75 ans, elle affirme qu’elle faisait ses courses chez Bergdorf Goodman quand, à l’automne 1995 ou au printemps 96, le viol a eu lieu.Trump s’était déjà vanté par le passé d’attraper les femmes par leur sexe, et l’on recense pas moins de 19 cas d’inconduite sexuelle ayant défrayé la chronique, depuis qu’il exerce son mandat.Mais si les accusations de harcèlement n’ont pas manqué, Donald Trump n’avait encore jamais été accusé de viol. Certes, Ivana, sa première épouse, avait prétendu qu’il l’avait violée, avant de revenir sur ses propos – elle n’entendait pas viol dans le sens criminel. Comprend qui peut.Un porte-parole du président a immédiatement nié : « C’est une histoire totalement fausse et irréaliste, qui fait surface 25 ans après les faits prétendus, et qui a tout simplement été créée pour nuire à l’image du président. » Une réponse tout à fait circonstanciée et attendue.À l’époque des faits auxquels fait référence Carroll, Trump était un véritable magnat de l’immobilier à Manhattan — et s’était remarié avec l’actrice Marla Mpales. Dans la version de Carroll, il l’aurait alors abordée dans la boutique en lui demandant de prodiguer quelques conseils pour faire un cadeau à une fille.Elle aurait alors été enchantée de la demande, passant au crible la boutique, avant que Trump ne suggère d’aller voir le rayon lingerie. C’est alors un body transparent couleur lilas que Carroll repère. Et Trump de lui demander alors de l’essayer. C’est au moment de l’essayage dans une cabine que le viol serait survenu : elle évoque alors « une lutte colossale », pour tenter de se dégager de l’étreinte de Trump, qui serait malgré tout parvenu à la pénétrer.Trois minutes d’enfer, dont elle parvient malgré tout à s’échapper. Seules deux amies auraient été mises dans la confidence — et ont toutes deux corroboré les propos de Carroll. Depuis cet épisode, l’autrice affirme également n’avoir « jamais plus couché avec quiconque ».Outre l’intervention d’un porte-parole, un communiqué de presse officiel a été dégainé par la Maison-Blanche pour nier et démentir formellement les propos de Carroll. Attendu qu’elle n’avait alors pas prévenu la police et qu’il n’existe aucune preuve de cette agression — pas de vidéo conservée — l’affaire sera complexe.Dans son communiqué, le président assure n’avoir « jamais rencontré cette personne de ma vie », bien qu’une photo les présentant ensemble ait été diffusée. Il tente également de décrédibiliser l’histoire, soulignant qu’aucun vendeur ni vendeuse n’était présent dans ce que raconte l’autrice.Mais c’est surtout en se positionnant comme victime qu’il joue le tour de force : « Les fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles. Tout le monde devrait condamner les fausses accusations et toute agression réelle serait condamnée avec plus de fermeté. »Il va d’ailleurs plus loin dans l’insinuation, en demandant que quiconque dispose d’informations démontrant que le parti démocrate travaille avec Carroll ou le New York Magazine, qui a publié l’information, se manifeste le plus rapidement possible.Et de menacer, à demi-mot : « C’est une honte, et les gens devraient payer chèrement pour de pareilles fausses accusations. » Etonnament, aucun tweet du compte du POTUS n'évoque l'affaire, lui qui affectionne tant cet outil de propagande.Dont acte…