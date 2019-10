Achat de livres non scolaires : guide du marché public pour les libraires

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Produit fin 2018, le guide part de l’analyse de l’article 30 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, pour détailler précisément comment évolue son principe.En avril 2016, le seuil de dispense de procédure des marchés publics de livres non scolaires a été établi à90 000 € HT. Ce relèvement du seuil représente une opportunité nouvelle pour les bibliothèques comme les librairies de travailler dans le cadre d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.Il vient réaffirmer les objectifs de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, en matière de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants, garant d’une création éditoriale diversifiée et accessible au plus grand nombre. Il vise, en outre, à diversifier les fournisseurs des bibliothèques en facilitant l’accès à la commande publique pour les petites et moyennes entreprises.A retrouver sur le site de l'agence , ou en consultation et téléchargement ci-dessous.