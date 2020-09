Acheter l'imprimé, lire en audio et en numérique : Nathan dévoile Court Toujours

« L'idée reste de lire comme on le souhaite »

Photographie : les 6 premiers romans de la collection Court Toujours

Ce jeudi 3 septembre, les éditions Nathan publient les six romans inauguraux de leur collection Court Toujours, avec en tête un public jeune, notamment ceux ayant abandonné la lecture de fiction. « Nous avions envie de toucher les non-lecteurs, ceux que l'on appelle parfois les “décrocheurs”, qui regardent Netflix et ne lisent plus trop », nous explique Mélanie Decourt, responsable éditoriale.« L'idée derrière la collection m'est venue il y a un an et demi environ, après avoir entendu un reportage sur le succès des short stories dans le monde anglo-saxon. Je me suis dit que ce type de textes manquait chez nous. » Conseillés pour les 15-25 ans, un public très attiré par la production audiovisuelle disponible sur YouTube et autres réseaux sociaux, les livres de la collection Court Toujours sont courts (64 pages) et se veulent efficaces, sans pour autant renier une exigence qualitative.« Ce n'est pas parce qu'on s'adresse aussi à des personnes qui lisent moins ou ne lisent plus que cela doit être moins bien, au contraire, même », souligne Mélanie Decourt, directrice éditoriale du secteur Fiction chez Nathan. Pour les 6 premiers ouvrages, 6 auteurs ont été sollicités, dont « des piliers de catalogue » de la maison : « Les auteurs ont tout de suite été prévenus du fait que les textes devaient être lus en moins d'une heure, pour environ 50.000 signes. Mais les auteurs sont venus avec leurs personnages, sans obligation si ce n'est une certaine accessibilité narrative. »À l'arrivée, les 6 premiers romans de la collection sont autant de récits initiatiques, évoquant le tournant dans la vie d'un adolescent ou d'un jeune adulte, signés par Fabrice Colin, Florence Hinckel, Vincent Cuvellier, Rachel Corenblit, Gaël Aymon et Séverine Vidal. Dès janvier 2021, d'autres titres sont d'ores et déjà prévus au sein de la collection Court Toujours.L'aspect concis des romans n'est pas la seule approche destinée à convaincre les lecteurs mise en œuvre par Nathan : la maison d'édition propose en effet les versions audio (autour d'une heure chacune) et numérique pour accompagner le livre imprimé sans frais supplémentaire. Trois formats à disposition, à condition d'acheter la version imprimée pour 8 €, « une porte d'entrée que nous avons souhaité conserver, pour laisser les librairies et bibliothèques au centre du dispositif ». En conséquence, l'audio et le numérique ne seront pas accessibles autrement que par la version imprimée.Pour accéder à ces autres formats des textes, les lecteurs n'auront qu'à « flasher » une image imprimée dans le livre imprimé, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette et de l'application Nathan Live. « L'idée de l'accessibilité, de pouvoir lire partout et comme on le souhaite, est centrale. On dit au lecteur : “Tu lis comme tu veux, un format n'est pas moins bien qu'un autre” », affirme Mélanie Decourt.Une évidence qui n'est pas si répandue dans le milieu de l'édition française « traditionnelle », où le livre numérique souffre encore de choix commerciaux discutables, avec un prix de vente souvent plus élevé qu'un même texte en version poche.« Il suffit de prendre les transports pour voir que tout le monde lit sur son téléphone, et les usages de l'ebook et de l'audio sont développés chez les jeunes. Le smartphone est finalement un outil qui est au cœur de nos usages à tous. Court Toujours est une littérature qui s'adapte aux pratiques d'une génération, et non l'inverse. C'est à nous, éditeurs, de nous mettre au diapason de ces pratiques, d'être au niveau de nos lecteurs », explique l'éditrice.Pour les auteurs, la présence de trois versions en une n'a pas fondamentalement changé le contrat d'édition, même si l'idée d'une mise en audio était présente dès l'écriture.Les versions numérique et audio seront accessibles uniquement sur l'application Nathan Live, pour smartphone et tablette, et nécessiteront une connexion internet pour être lues et écoutées. La récupération des versions audio et numérique n'est pas encore accessible et constitue « un développement à envisager » pour la maison, mais leur présence est un pas de plus vers des textes plus accessibles dès leur parution.« La version papier est “dysfriendly” : nous avons utilisé notre expertise pour nos collections Dyscool pour ces livres (papier ivoire, typo spécifique, travail sur l'espace entre les lettres, les mots et les lignes, etc.) La version audio permet l'accès au roman hyper facilement pour les dys, mais aussi les gens en difficulté de lecture et les malvoyants », assure ainsi Mélanie Decourt.