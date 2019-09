Acteurs du livre : où trouver une bibliothèque en Auvergne-Rhône-Alpes ?

• 102 sites de médiathèques intercommunales

• 31 sites de bibliothèques départementales

• 732 sites de bibliothèques municipales

Sur le territoire, ce sont 865 lieux qui ont été recensés comme suit :Cette cartographie montre la densité des établissements dédiés à la lecture publique sur le territoire régional. Elle permet de naviguer dans la carte à travers les points géolocalisés ou en utilisant la liste présente sur le panneau latéral.Les informations de contact (adresse, téléphone, mail) des établissements, le site internet ainsi que le réseau auquel la bibliothèque est rattachée sont accessibles directement via la carte. Elle vient ainsi compléter l’annuaire des bibliothèques d’ores et déjà présent sur leur site , proposant un autre usage et une nouvelle forme de visualisation des données des acteurs du livre de la région.On peut retrouver la cartographie complète à cette adresse