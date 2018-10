ADAGP : 37,4 millions d’euros de droits perçus en 2017

La Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) a, lors de son assemblée générale du 18 octobre dernier, révélé les chiffres de l'activité 2017-2018. Ce sont ainsi près de 37,4 millions € de droits d'auteur qui ont été perçus en 2017, un résultat en hausse de 2,6 %.

(Dennis Skley, CC BY-ND 2.0)

Sur le plan de la gestion des droits, l’exercice 2017 confirme les bons résultats de ces dernières années puisque le montant global des perceptions s’élève à plus de 37 millions d’euros, avec notamment une progression de 12,3 % pour les droits facturés en France. Dans le détail, en France, le droit de suite affiche une hausse de 13,7 %, mais le droit de reproduction est en baisse, de 17,7 % précisément.

Les droits audiovisuels progressent de 12,65 % alors que les droits multimédias restent stables, souligne l'ADAGP. Les perceptions de l’étranger sont de leur côté en recul, notamment pour le droit de suite, en baisse de 12,68 %, les droits primaires (-24,6 %) et les droits collectifs (-42,87 %).

Le taux de prélèvement de l'ADAGP pour frais de gestion a été de 11,7 % en 2017.

Du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, l'ADAGP a accueilli 795 nouveaux membres. En plus de ses 12 700 membres directs, l'ADAGP gère les droits de 150 000 auteurs membres des sociétés sœurs de l'étranger et 8 500 photographes via 19 agences sous contrat avec l’ADAGP, soit à ce jour 170 000 auteurs vivants ou successions.



Le budget pour l’action culturelle de l’ADAGP en 2017 s'est élevé à 2 millions €. L'ADAGP soutient la création par des bourses et a apporté son soutien financier à plus de 100 manifestations, à Paris et en régions.

En janvier 2019, l’ADAGP et ses équipes s’installeront rive gauche, au 11 rue Duguay-Trouin – Paris 6e, dans des locaux plus spacieux et plus accueillants pour les adhérents et partenaires, et notamment dotés d’un auditorium de 130 places, annonce l'organisation.