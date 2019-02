Adeline Dieudonné : La vraie vie, adapté au théâtre et au cinéma

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

C’est avec le metteur en scène Georges Lini que La vraie vie connaîtra une nouvelle existence, hors des librairies. Une adaptation pour le théâtre est en effet prévue, avec d’autant plus d’enthousiasme que la romancière l’apprécie tout particulièrement. « Je n’aurais pas pu avoir une plus belle proposition », assure-t-elle, d’autant qu’elle-même prendra part à la représentation en incarnant la narratrice.Et cerise sur le gâteau, en plus des planches, c’est une option pour le cinéma qui a été posée, pour adapter ce roman dont certaines scènes sont d'une cinematographie saisissante.