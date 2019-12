Affaire Gui Minhai : jusqu'à 10 ans de prison pour l'ex-ambassadrice de Suède

Depuis l'arrestation du libraire et éditeur Gui Minhai en 2015 par les autorités chinoises, toutes les tentatives pour obtenir sa libération ont échoué. Détenu dans des conditions inconnues, tributaire d'une santé fragile, le citoyen suédois aurait été arrêté pour la diffusion d'ouvrages non autorisés par le gouvernement sur le territoire chinois. Libéré sous surveillance début 2018, il avait presque immédiatement été à nouveau capturé par les autorités chinoises.Début 2019, la fille de Gui Minhai, Angela Gui, avait dénoncé des agissements de l'ambassadrice suédoise de Pékin, Anna Lindstedt. D'après elle, cette dernière aurait organisé une rencontre à Stockholm avec deux hommes d'affaires chinois : les discussions auraient rapidement tourné au chantage, d'après Angela Gui. « [I]l y aurait une possibilité que mon père soit libéré, mais il était nécessaire qu'il passe d'abord devant un tribunal », d'après elle.La rencontre et les négociations n'avaient qu'un seul but, selon Angela Gui : « On cherche à éviter une exposition médiatique lorsque l'on inflige de très lourdes sentences après un procès. Cela ne doit pas être le cas pour mon père, aussi, je ne me tairai pas. »Le ministère des Affaires étrangères avait pris l'affaire très au sérieux, dans un contexte évidemment tendu avec la Chine : Anna Lindstedt avait immédiatement été rappelée , et démise de ses fonctions à Pékin. Depuis, elle est restée fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, sans affectation toutefois.Hans Ihrman, procureur en charge du dossier de Lindstedt, a indiqué que cette dernière était accusée de « négociations arbitraires avec une puissance étrangère », mais aussi d'avoir « outrepassé ses prérogatives », rapporte l'AFP. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison.Récemment, le PEN suédois — organisme défendant la liberté d'expression dans le monde entier — a décerné un prix Tucholsky à Gui Minhai, pour saluer son engagement et dénoncer sa détention, créant un nouvel incident diplomatique avec la Chine