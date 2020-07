Affaire Gui Minhai : l'ambassadrice de Suède relaxée

L’ombre de l’éditeur Gui Minhai, dont la Chine a manifestement décidé de faire un martyr, planait dans le tribunal de Stockholm. Anna Lindstedt risquait en effet 10 années de prison pour avoir négocié la libération du suédo-chinois, alors incarcéré sans autre forme de procès par Pékin. Elle avait agi sans avertir sa hiérarchie, et essuyant un vilain échec, la justice suédoise l’avait dans le viseur.Accusation inédite, pour une diplomate, autant que pour la Suède : jamais dans l’histoire du pays une ambassadrice (a fortiori une ex-) n’avait été ainsi mise en cause.Cependant, assure l’AFP, la cour de justice « a constaté que les conditions objectives requises pour le délit d’abus de négociations avec une puissance étrangère n’étaient en aucun cas remplies. Anna Lindstedt est donc relaxée ».La diplomate devait en effet répondre des trois critères découlant de l’accusation : qu’elle ait affirmé représenter la Suède illégitimement, qu’elle ait mené des négociations sans autorisation, qu’elle les ait initiées avec des représentants chinois officiels.Or, dans les trois cas, la justice a considéré que rien ne tenait la route : non seulement elle était bien ambassadrice au moment des faits — une rencontre à l’hôtel Sheraton de Stockholm en 2019. Mais surtout, ses interlocuteurs n’avaient aucun pouvoir de la Chine pour négocier quoi que ce soit.Enfin, a estimé le tribunal, sur le deuxième point, difficile de parler de négociations d’une manière ou d’une autre.« Au cours de mes 30 années en tant que diplomate, j’ai été indéfectiblement fidèle à la Suède et aux valeurs suédoises, y compris dans ce cas. C’est irréel, pour ne pas dire kafkaïen, d’être poursuivie pour des crimes contre la sécurité du royaume », assure-t-elle, au sortir du tribunal.Pour le reste Gui Minhai est toujours retenu en Chine, accusé d’avoir publié des ouvrages qui nuisent aux intérêts du gouvernement, et qui seraient de toute manière interdits. Il a été condamné à 10 années de prison, pour avoir « illégalement diffusé à l’étranger des informations classées », affirmait la Chine.Une condamnation que son entourage dénonce, réclamant une libération de l’éditeur.Anna Lindstedt, de son côté, avait été évincée de l’ambassade, où elle avait pris ses fonctions en 2016.