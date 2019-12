Affaire Hansel et Gretel : les auteurs en soutien à Yvan Godbout

L’auteur Yvan Godbout et les éditions AdA risquent une peine de 1 à 14 ans de prison pour la publication du livre d’horreur Hansel et Gretel de la série Contes interdits. En cause ? La page 13 de l’ouvrage qui décrit une scène d’agression sexuelle d’une fille de 9 ans par son père. À l’annonce du procès, qui se tiendra en septembre prochain, les auteurs ont souhaité se mobiliser, en soutien à leur confrère.









Pour rappel, l’affaire avait éclaté en janvier dernier, après une première plainte déposée par une enseignante de la Rive-Nord pour la page 13 de Hansel et Gretel, de la série Contes interdits des éditions AdA. Le livre d’horreur relate en effet une scène d’agression sexuelle d’une fillette de 9 ans par son père,



En avril dernier, Yvan Godbout, et le directeur général des éditions AdA, Nycolas Doucet, avaient alors comparu au palais de justice de Sorel-Tracy au Canada. Ils ont été accusés de « production et distribution de pornographie juvénile » au palais de justice de Sorel-Tracy, et ce, sans avoir la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire.



À ce moment-là,



« À chaque étape, on se disait que ça allait mourir dans l’œuf, puisque c’était complètement absurde », confie l’auteur Pierre-Yves Villeneuve à



« La semaine dernière, nous avons eu la confirmation que ça allait en procès devant jury. Quand nous avons eu la nouvelle, nous avons décidé de nous mobiliser » reprend-il.



Pour Patrick Senécal, auteur de roman policier, cette accusation ne tient pas non plus la route. « Pourquoi juge-t-on que la scène de pédophilie de Godbout est plus criminelle qu’une scène de meurtre ou de viol que j’ai écrite ? Dans tous les cas, ce sont des crimes qui ne sont pas permis en société. »



Et si certains reconnaissent que cette fameuse page 13 est assez trash et difficile, la condamnation n’en reste pas moins illégitime, notamment parce que la collection s’adresse à « un public averti » confie à son tour Marie-Ève Bourassa.



« J’ai moi-même écrit des morceaux assez décadents, insoutenables et qui, sans appuyer sur ce fait, mettaient aussi des mineures en scène. Comment faire autrement quand ton sujet est le trafic humain ? On est loin de la pornographie. On dénonce, en fait. [...] Montrer le monstre dans toute son horreur, ce n’est pas le célébrer. Au contraire. »

Pour rappel, l’affaire avait éclaté en janvier dernier, après une première plainte déposée par une enseignante de la Rive-Nord pour la page 13 de Hansel et Gretel, de la série Contes interdits des éditions AdA. Le livre d’horreur relate en effet une scène d’agression sexuelle d’une fillette de 9 ans par son père, un passage jugé « trop explicite » . Le livre avait alors été retiré des points de vente.En avril dernier, Yvan Godbout, et le directeur général des éditions AdA, Nycolas Doucet, avaient alors comparu au palais de justice de Sorel-Tracy au Canada. Ils ont été accusés de « production et distribution de pornographie juvénile » au palais de justice de Sorel-Tracy, et ce, sans avoir la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire.À ce moment-là, seule une pétition avait été lancée pour s’opposer aux accusations portées à l’égard de l’auteur et de sa maison d’édition. À l’annonce du procès, qui devrait se tenir en septembre 2020, nombre sont les auteurs qui ont décidé de faire entendre leur soutien à Yvan Godbout.« À chaque étape, on se disait que ça allait mourir dans l’œuf, puisque c’était complètement absurde », confie l’auteur Pierre-Yves Villeneuve à La Presse . « On se disait que quelqu’un allait se réveiller à un moment donné et mettre fin à cette aventure-là. »« La semaine dernière, nous avons eu la confirmation que ça allait en procès devant jury. Quand nous avons eu la nouvelle, nous avons décidé de nous mobiliser » reprend-il.Pour Patrick Senécal, auteur de roman policier, cette accusation ne tient pas non plus la route. « Pourquoi juge-t-on que la scène de pédophilie de Godbout est plus criminelle qu’une scène de meurtre ou de viol que j’ai écrite ? Dans tous les cas, ce sont des crimes qui ne sont pas permis en société. »Et si certains reconnaissent que cette fameuse page 13 est assez trash et difficile, la condamnation n’en reste pas moins illégitime, notamment parce que la collection s’adresse à « un public averti » confie à son tour Marie-Ève Bourassa.« J’ai moi-même écrit des morceaux assez décadents, insoutenables et qui, sans appuyer sur ce fait, mettaient aussi des mineures en scène. Comment faire autrement quand ton sujet est le trafic humain ? On est loin de la pornographie. On dénonce, en fait. [...] Montrer le monstre dans toute son horreur, ce n’est pas le célébrer. Au contraire. »

“On va revenir au temps de l'Index”