Affaire Matzneff : Beigbeder et Ardisson mis en cause dans une archive vidéo 

Pour rappel, Paris Dernière est une émission créée, produite et animée à ses débuts par Thierry Ardisson. Diffusée entre 1995 et 2016 et filmé en caméra subjective, elle consistait en une visite nocturne de différents lieux de Paris, le tout, accompagnée de plusieurs personnalités.



Dans cette extrait de 25 secondes, on retrouve Frédéric Beigbeder et Gabriel Matzneff attablés, accompagnés de Thierry Ardisson derrière la caméra. Alors que le présentateur demande à l'auteur d'Un roman français ce qu'ils vont bien pouvoir faire ce soir, la conversation tourne vite aux blagues graveleuses... Scandalisés, beaucoup d'utilisateurs ont tenu à repartager la vidéo, pointant l'attitude des deux écrivains français et du présentateur de l'émission.

Matzneff, Ardisson, Beigbeder plaisantent ensemble joyeusement. Le sujet ? Se taper des gamines de 12 ans ½. pic.twitter.com/vRfUl129Ft — Benjamin (@JoeChiiip) February 19, 2020



« On va coucher Gabriel avec une gamine de douze ans et demi et nous on va aller voir des putes de 62 ans » propose Thierry Ardisson. « Pourquoi on ne ferait pas l'inverse ? » réplique Frédéric Beigbeger en riant. « Pour une fois ! » reprend à son tour Gabriel Matzneff, visiblement amusé. « On devrait intervertir, nous avec des gamines de 12 ans et demi et lui il irait avec des prostituées » assure une nouvelle fois le présentateur.



The Huffington Post a dévoilé une autre archive où l'on retrouve nos trois protagonistes. Il s'agit d'un extrait de 93 Faubourg Saint Honoré, autre émission de Thierry Ardisson, datant de mai 2005.