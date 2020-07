Affaire Matzneff : Christophe Girard dénonce une “justice des réseaux sociaux”

PRIX LITTERAIRE: Vanessa Springora saluée

pour Le Consentement

.@EELV_Paris s'oppose à la nomination de Christophe Girard comme adjoint à la Culture et appelle au rassemblement devant l'Hôtel de Ville ce jeudi 23 juillet à 12h

Venez https://t.co/SgsdbvM4T1 et portez un masque afin de vous protéger et de protéger les autres. pic.twitter.com/xJmco6mkoS — EELVParisCentre (@EELVParisCentre) July 22, 2020

Photographie : Christophe Girard, le 22 juillet, chez Europe 1

Invité par la radio Europe 1, Christophe Girard a répondu aux élus du Groupe Écologiste de Paris (GEP) qui, dans un courrier adressé à Anne Hidalgo , ont demandé « la suspension immédiate de Christophe Girard à son poste d'adjoint en attendant les résultats d'une enquête de l'inspection générale de la Ville pour faire toute la lumière sur les liens et éventuels soutiens de Christophe Girard à Gabriel Matzneff dans le cadre de ses fonctions ».L'adjoint chargé de la culture a balayé les accusations, « très graves », qui relèvent selon lui de la « cancel culture qui souhaite s'attaquer aux personnalités publiques ou inconnues pour les faire annuler, les faire disparaître quand il y a un soupçon de crime ». Dénonçant la démarche de « deux élues nouvelles » [Alice Coffin et Raphaëlle Rémy-Leleu, NdR], il rapproche celle-ci d'une « justice des réseaux sociaux ».« En quoi ai-je un lien avec l'affaire ? », interroge Christophe Girard, cité par Gabriel Matzneff lors d'un entretien accordé au New York Times. L'écrivain visé par plusieurs enquêtes, dont une pour « viol sur mineurs », y évoquait ses anciens soutiens, dont Christophe Girard, alors secrétaire général de la maison Yves Saint-Laurent. L'homme politique avait été entendu par les enquêteurs en mars dernier.« La personne avec laquelle je vis depuis 25 ans ne l'a jamais rencontré. Un ami proche c'est quelqu'un qui part en vacances avec vous, qui dîne chez vous, chez qui vous allez. Eh bien, ce n'est pas le cas ! » avait alors expliqué Christophe Girard à propos de ses liens éventuels avec Gabriel Matzneff.Se déclarant « à l'offensive » et sous protection policière, l'adjoint chargé de la Culture a annoncé qu'il allait porter plainte pour diffamation.Ce jeudi 23 juillet, Europe Écologie Les Verts Paris appelle à un rassemblement, à 12h, devant l'Hôtel de Ville de Paris, pour réclamer la suspension de Christophe Girard.via Europe 1