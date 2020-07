Affaire Matzneff : des élus écologistes demandent la suspension de Christophe Girard

Retrouvez la lettre des https://t.co/rrVmW7CMl4 écolos au #ConseildeParis demandant la suspension de Christophe Girard. https://t.co/lWcnAoKXIV — Groupe écolo Paris (@ecoloParis) July 21, 2020

Démenti et diffamation

Photographie : collage à Paris, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Nous vous demandons donc la suspension immédiate de Christophe Girard à son poste d'adjoint en attendant les résultats d'une enquête de l'inspection générale de la Ville pour faire toute la lumière sur les liens et éventuels soutiens de Christophe Girard à Gabriel Matzneff dans le cadre de ses fonctions », indiquent les élus écologistes du Conseil de Paris dans un courrier adressé à Anne Hidalgo, maire de Paris.Le Groupe Écologiste de Paris (GEP) explique s'opposer à la nomination de Christophe Girard au sein de l'exécutif, soulignant « un effet de sens extrêmement fort » dans sa présence en tant qu'adjoint chargé de la culture. « [L]a Mairie de Paris ne peut pas, ne doit pas, prendre une position hostile aux revendications féministes », indiquent les élus, en maintenant Christophe Girard à ce poste.D'après eux, l'enquête ouverte sur les agissements de l'écrivain Gabriel Matzneff et le fait que ce dernier ait cité Christophe Girard auprès d'un journaliste du New York Times justifient la suspension de ce dernier, le temps qu'une enquête sérieuse soit menée sur ces liens avec l'auteur. Le GEP cite également un article de Mediapart consacré aux relations entre les deux hommes.Après la parution de l'article du New York Times dans lequel Matzneff citait son nom, Christophe Girard avait démenti une proximité avec l'auteur mis en cause : « La personne avec laquelle je vis depuis 25 ans ne l'a jamais rencontré. Un ami proche c'est quelqu'un qui part en vacances avec vous, qui dîne chez vous, chez qui vous allez. Eh bien, ce n'est pas le cas ! »Entendu par les enquêteurs en mars 2020, Christophe Girard assurait avoir « répondu à toutes les questions qui lui ont été posées ». Le Parisien rappelle que les élus écologistes ont déjà exprimé leur opposition à la présence de Christophe Girard à la mairie de Paris : le 3 juillet, Alice Coffin, élue EELV du XIIe arrondissement, avait assuré que « plusieurs articles ont révélé la proximité entre Mr Girard et Mr Matzneff, écrivain pédocriminel ». Christophe Girard avait alors annoncé qu'il comptait porter plainte pour diffamation.Toujours selon le quotidien, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a fait savoir qu'une suspension de Christophe Girard n'était pas à l'ordre du jour. « Une procédure judiciaire est en cours, Christophe Girard a été entendu par la police judiciaire, aucun reproche ne lui a été fait. Anne Hidalgo n'a aucune raison de lui retirer sa confiance. […] Elle considère que sur le plan éthique et moral il n'y a aucune raison d'écarter Christophe Girard. »