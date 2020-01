Affaire Matzneff : réel et fiction, au temps des confusions

Gabriel Matzneff, 1983 - Florence Kirastinnicos, CC BY SA 4.0 Gabriel Matzneff, 1983 - Florence Kirastinnicos, CC BY SA 4.0

Deux dossiers trop différents

Procès et prise de conscience

Il y a Gabriel Matzneff d’un côté de l’Atlantique, revendiquant la véracité de ses écrits dans le Journal qu’il a publié méthodiquement au fil des années. Et de l’autre, une affaire qui secoue le monde du livre québécois : Hansel et Gretel, d’Yvan Godbout. Dans cet ouvrage d’horreur, une scène d’agression sexuelle : un père s’en prend à sa fille de 9 ans.Le scandale explose. Les auteurs se mobilisent depuis, alors que le romancier risque, dans le cadre d’un procès, 14 années de prison. Mais voilà : Matzneff et Godbout n’ont rien de commun, souligne l’Union des écrivaines et écrivains québécois. Et d’appeler « toute personne amenée à commenter ces actualités à faire preuve de discernement. Toute comparaison est insultante pour Yvan Godbout, les écrivains et la littérature ».Dans le dossier Hansel et Gretel, l’écrivain Yvan Godbout et son éditeur sont accusés de production et de distribution de pornographie juvénile sur la base d’une plainte formulée à l’encontre de passages dans un livre de fiction, publié dans une collection de livres d’horreurs pour public averti, reprend l’UNEQ.Côté français, le Parquet a ouvert une enquête pour viols commis sur mineur de moins de 15 ans — l’Office central pour la répression des violences faites aux personnes (OCRVP) est en charge de la procédure.La présidente de l’UNEQ réagit : « Dans le cas français, il s’agit d’essais et de journaux intimes ouvertement autobiographiques où sont étalés à pleines pages l’attirance d’un homme pour de jeunes garçons et de jeunes filles, et c’est précisément cet homme qui est visé par une enquête sur ses actes. » Faits qui relèvent bien de la pédocriminalité.Or, l’affaire québécoise est tout autre, car « un écrivain est accusé de production et de distribution de pornographie juvénile sur la foi d’une œuvre de fiction ».Les journaux intimes de Matzneff ont fait l’objet d’un retrait rapide de la collection de la Grande Bibliothèque de Montréal et de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) le 7 janvier dernier. L’UNEQ affirme respecter cette décision de précaution, au regard du Code criminel qui punit la possession de pornographie juvénile, mais aussi et surtout par respect pour les victimes citées dans ces journaux, à commencer évidemment par l’écrivaine et éditrice Vanessa Springora.« En ce qui concerne Hansel et Gretel, le procès portera précisément sur la dimension littéraire, artistique et fictionnelle de l’œuvre. C’est dorénavant entre les mains de la justice, qu’on le veuille ou non », déclare Laurent Dubois, directeur général de l’UNEQ. « Laissons la justice faire son travail et, de grâce, évitons de comparer deux affaires qui n’ont rien de comparable », conclut-il.La liberté d’expression ne cautionne pas toute publication, pas plus qu’elle ne lui garantit le droit d’être diffusée – et il reste parfaitement compréhensible que des lecteurs aient été choqués par le texte d’Yvan Godbout. Mais qui relève peut-être plus d’une erreur éditoriale, voire d’une erreur de l’éditeur, que des tribunaux. Contrairement à l’affaire Mtazneff…De son côté, Vanessa Springora, autrice du livre Le consentement, qui a mis en plein jour cette histoire, ne cache pas sa satisfaction. « Je suis très contente de la prise de conscience générale qui a eu lieu. C’est merveilleux qu’on puisse encore se remettre en question, pour toutes les personnes qui ont eu le courage de le faire, prendre conscience de ses erreurs, c’est très important », assurait-elle lors de son passage à La Grande Librairie, l’émission de François Busnel sur France 5.