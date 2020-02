Affaire Matzneff : un appel à témoins lancé pour identifier d’autres victimes

Depuis la publication du Consentement (Éditions Grasset) de Vanessa Springora en janvier dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « viols sur mineur de 15 ans » visant Gabriel Matzneff. Le procureur de Paris Rémy Heitz a déclaré qu’un appel à témoins serait lancé ce mardi 11 février pour essayer d’identifier d’autres victimes de l’écrivain français.



Gabriel Matzneff, 1983 - Florence Kirastinnicos, CC BY SA 4.0









« Nous avons cette démarche à la fois pour les victimes connues, pour celles qui publient des ouvrages sur ce qu’elles ont vécu, mais nous le faisons aussi quotidiennement et depuis très longtemps pour l’ensemble des victimes, parfois plus anonymes, qui se manifestent et qui nous saisissent » reprend-il. Rappelant que « même si elles ne nous saisissent pas, nous sommes parfois amenés à nous autosaisir de ces faits extrêmement graves, lorsqu’ils ont été commis sur des mineurs ».



Des déclarations qui font écho aux récentes révélations du Parisien. Selon le quotidien, la maison Grasset, qui a publié le livre de Vanessa Springora,



Cette autre victime aurait ainsi vu son témoignage « renvoyé aux oubliettes » par Jean-Claude Fasquelle, à l'époque à la tête de la maison. Pour le parquet de Paris, il s'agit aujourd'hui d'inciter les victimes à s'exprimer pour « qu'il puisse y avoir des procès », une éventualité qu'avance le procureur de la République.

Une prescription des faits pas encore établie

Rémy Heitz revient sur les délais de prescriptions dans l’affaire Matzneff, mais également dans celle qui concerne Sarah Abitbol. Pour rappel, dans Un long silence (Plon), la patineuse professionnelle Sarah Abitbol affirme avoir été violée par son entraineur à l’âge de 15 ans.



« La démarche du parquet de Paris dans ces affaires compliquées et sensibles c’est toujours, lorsqu’il s’agit de mineurs, que les faits soient prescrits ou non, d’ouvrir enquête » poursuit-il. « Il y a plusieurs objectifs : la manifestation de la vérité, mais aussi vérifier si les faits sont prescrits, et faire en sorte qu’il n’y ait pas de victimes oubliées. »



Et si le délai de prescription est actuellement de 30 ans, le procureur affirme que plusieurs facteurs sont à prendre en compte. « C’est très compliqué », explique-t-il. « Il faut combiner un certain nombre de facteurs : la date des faits, la loi applicable, l’âge de la victime. »

Un dossier Matzneff monté par

les renseignements généraux



Pour rappel, un appel à témoins concernant les violences sexuelles et sexistes dans le milieu de l’édition a récemment été initié par la Ligue des auteurs professionnels et le syndicat CGT-SGLCE. Contactée par ActuaLitté, Manon Doutreligne, correctrice et secrétaire à l’édition du Syndicat général du livre et de la communication écrite (SGLCE) expliquait que cet appel à témoignages s’adressait « à tous les travailleurs du secteur de l’édition, quels que soient leur métier et leur statut ».