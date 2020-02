Affaire Matzneff : un éditeur de Gallimard inquiété alors qu'un procès s'ouvre

Gabriel Matzneff

Un exil et des soutiens disparus

Perquisition chez Gallimard

Cité à comparaître à la chambre correctionnelle du tribunal de Paris par l'association L'Ange Bleu en janvier dernier pour « provocation à commettre des atteintes sexuelles et des viols sur mineurs » ainsi que pour « apologie de crime », l'écrivain Gabriel Matzneff a fait l'objet d'une première audience ce mercredi matin.L'association a évoqué plusieurs articles, parus dans l'Obs, le Parisien et l'Express, ainsi que le récit fait par la principale intéressée de sa relation avec Vanessa Springora dans le livre Le Consentement, publié par les éditions Grasset, rapporte l'AFP. L'association maintient ses accusations, estimant que Matzneff est coupable d'apologie « de crime de viol aggravé ».Ce sont donc les écrits de Matzneff qui sont visés, raison pour laquelle l'audience s'est tenue devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, spécialisée dans les affaires touchant à la liberté d'expression et à la presse. L'écrivain sera jugé le 28 septembre 2021.L'association L'Ange bleu, qui lutte contre les actes pédophiles et accompagne les victimes, estime que « Gabriel Matzneff a toujours cherché à normaliser la pédophilie, racontant ses aventures avec des mineurs dans ses ouvrages et autres publications ».Exilé en Italie depuis la parution du livre Vanessa Springora, l'écrivain français a accepté de se confier au New York Times , qui a diffusé l'article en français. Comme il l'a déjà fait depuis le début de l'affaire qui porte son nom, Matzneff affirme ne ressentir aucun regret vis-à-vis de ses actes ou de ses écrits, affirme l'auteur de l'article, qui a rencontré l'écrivain en Italie.Sur BFMTV, fin janvier, ce dernier avait toutefois tenu d'autres propos , expliquant : « On faisait des choses interdites. C’était tout à fait regrettable. Un touriste, un étranger, ne doit pas se comporter comme ça. »« Qui sont-ils pour juger leurs semblables ? », s'interroge Gabriel Matzneff auprès du journal américain. « Des associations pour la vertu, et eux comment ils couchent, qu’est-ce qu’ils font au lit et avec qui ils couchent, et leurs désirs secrets et refoulés ? »Au cours de la conversation, l'écrivain évoque ceux qui l'ont soutenu, accueilli, et déplore « leur lâcheté », assurant qu'il est désormais « très, très seul ». Le journal américain évoque par exemple les rôles joués par Christophe Girard, adjoint à la mairie de Paris chargé de la culture, ou Emmanuel Pierrat, avocat très en vue dans le monde littéraire et président du PEN Club français, dans le devenir de Matzneff ou de son oeuvre. Autant de soutiens qui, depuis l'affaire, se font plus discrets.Un des soutiens de Gabriel Matzneff, Christian Giudicelli, son éditeur et « compagnon de voyage aux Philippines », romancier et membre du comité de lecture des éditions Gallimard, fait l'objet d'une enquête de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP).Participant aux voyages de Matzneff à l'étranger, Giudicelli évoque dans ses propres textes des expériences partagées avec l'écrivain dénoncé par Vanessa Springora, dans des oeuvres explorées dans un article de Mediapart Giudicelli évoque même, dès son premier roman Une leçon particulière (1968), des relations sexuelles avec des mineures : « À moi les filles. Dès quatorze ans elles m’intéressent et jusqu’à vingt-trois. Déflorer les vierges, j’adorerai ça. [...] Déchirer la jupe courte, ouvrir les cuisses. Mordre. Les yeux révulsés. Le cri. Satisfaire mon goût du saccage. Plus je détruirai, plus je serai fort. » La justice déterminera si ces phrases relèvent de la fiction ou si elles trahissent, comme chez Matzneff, une expérience vécue.Dans l'article du New York Times, Christian Giudicelli est également cité par Matzneff, qui assure que ce dernier a dissimulé des lettres et des photographies de Vanessa Springora qui auraient pu mettre en difficulté son compagnon de voyage.