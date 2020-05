Affaire Sfar : “Les carences de la représentation collective des auteurs”

illustration FreePhotos CC 0

Le message de l'AALF est reproduit ci-dessous :L’Alliance des Agents littéraires français (l’AALF) apporte tout son soutien à l’auteur Joann SFAR pour que la SGDL renonce à la plainte qu’elle entend porter contre lui.Par cette menace de plainte à l’encontre d’un président d’honneur d’une association d’auteurs, ladite Société des Gens de Lettres esquive le débat ouvert par Joann Sfar sur la question délicate de la représentation des auteurs en France et de la distribution rapide des fonds d’urgence du CNL et des sociétés de gestion collective dédié aux auteurs.Les Agents littéraires sont les témoins directs des carences de la représentation collective des auteurs et s’associent à tous ceux qui souhaitent en débattre.