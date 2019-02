Affecter 2 % de la taxation des GAFA à un don de soutien aux auteurs

Les GAFA-liers de l'Apocalypse – domaine public

Redistribution de la richesse : les auteurs attendent

La problématique fiscale qui persiste

Bruno Le Maire évoquait un projet de loi que le conseil des ministres examinerait avant la fin février. Avec une mesure rétroactive pour faire intervenir dès le 1er janvier cette mesure. Elle concernerait les entreprises réalisant plus de 750 millions € mondialement – et 25 millions € pour le territoire français. La perspective est de taxer avec un maximum de 5 %, pour aboutir à 500 millions € pour l’État.La présidente de la Société des Gens de Lettres, Marie Sellier, profite de l’occasion pour que les créateurs obtiennent leur part de ce gâteau. S’il doit y avoir redistribution d’une richesse, il importe alors que « les auteurs du livre bénéficient d’une partie de cette ressource nouvelle. En effet, ce n’est pas parce qu’on les entend moins que les auteurs doivent être oubliés », assure-t-elle dans une lettre ouverte au gouvernement.De fait, si 41 % des auteurs qui vivent uniquement de l’écriture perçoivent moins que le SMIC, ils apportent tout de même prestige et richesse culturelle à l’État.Et de pointer : « Les GAFA captent à leur profit une part croissante de la valeur produite par les créateurs de la chaîne du livre (auteurs, éditeurs, libraires), sans contribuer en retour au financement et au renouvellement de la création. Les auteurs en sont indirectement les victimes. »La présidente de la SGDL demande donc que sur le prévisionnel de 500 millions €, 2 % soient « affectés à la dotation d’un fonds de soutien aux auteurs du livre ». Une conclusion qui s’impose, attendu que le président de la République, Emmanuel Macron, avait assuré : « Je serai toujours aux côtés de ceux qui créent. J’ai besoin de créatifs, d’indisciplinés, de gens inspirants. »Et de conclure : « Nous, auteurs créatifs et inspirés, mettons à votre disposition, Monsieur le Président de la République, toute notre inspiration et notre capacité créative pour vous suggérer des mesures concrètes et efficaces qui permettraient de soutenir les auteurs et de préserver la vitalité de la création littéraire en France. »Il serait étonnant que l’interprofession ne saute pas également sur cette manne. Présentant ses vœux, le président du CNL, Vincent Monadé, pointait : « Les libraires sont menacés par la concurrence déloyale, encore déloyale, toujours déloyale des GAFA, devant une exigence de qualité de service inédite. » Dire que les sociétés américaines hérissent le poil relève du doux euphémisme.Le projet de Bruno Le Maire n’avait cependant pas convaincu l’association Attac. Elle rappelle que les GAFA « déclarent leurs revenus dans des pays où elles échappent à l’impôt, comme l’Irlande ou les Pays-Bas ». Ainsi, « taxer leurs revenus en France est donc une fausse solution au problème. [...] On a vraiment l’impression qu’une fois encore, en ce qui concerne la question fiscale, le gouvernement brasse de l’air. »À suivre, donc.