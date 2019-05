Afficher Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, venir en aide aux plus démunis

La Maison d’édition Bookster et l’ONG Bibliothèques Sans Frontières (BSF) s'associent afin de publier le roman Notre-Dame de Paris sur un livre-affiche où sera imprimée la version intégrale de l’œuvre de Victor Hugo. L'intégralité des bénéfices de la vente de cette édition graphique et inédite sera reversée à BSF afin de développer des actions culturelles et éducatives auprès des populations considérées comme vulnérables.

Le 15 avril 2019, à la surprise générale, la flèche et la charpente de la Cathédrale Notre-Dame de Paris ont pris feu. L'incident a provoqué une vive émotion à travers le monde et un immense sentiment de solidarité. En l'espace de quelques jours, plus de 750 millions d'euros de dons ont été récoltés pour la reconstruction du monument historique.Par définition, un Bookster est un livre d’une seule page sur lequel est imprimée la version intégrale de textes majeurs de la littérature française et étrangère. Il est notamment possible de l'afficher comme un poster. Chaque titre est réalisé par un graphiste typographe. La typographie utilisée pour le texte est « Le Minuscule » de Thomas Huot-Marchand, la seule permettant de combiner version intégrale et lisibilité des textes.Celui de Notre-Dame de Paris permet de rendre hommage à la complexité de l’architecture exceptionnelle de la Cathédrale en l’utilisant comme grille typographique. Il s’inspire notamment d’archives photographiques des différentes façades du bâtiment que l'on connaissait.« Nous avons cherché à recréer un alphabet à partir des courbes, des lignes et des perspectives de la cathédrale pour réaliser le titre de l’œuvre. La façade occidentale cache par exemple les dessins d’un E ou d’un M », souligne Pierre Busson, directeur artistique en charge de la création du Bookster Notre-Dame de Paris.De son côté, Jérémy Lachal, directeur général de BSF, affirme dans le communiqué qu'il partage avec la maison d’édition Bookster « les mêmes valeurs sur l’accès à la culture et l’éducation des personnes les plus démunies ». Les deux organismes collaboreraient depuis plusieurs mois sur « différents projets ». Grâce à ce livre-affiche, ils espèrent donner un « regard insolite » sur le monument et l’œuvre de Victor Hugo.