African Book Truck : une bibliothèque mobile pour partager les cultures de l'Afrique

Paroles Indigo entend prolonger le travail de diffusion que L’oiseau Indigo a entamé depuis des années – avec en 2018 le festival Paroles Indigo , mettant en lumière les éditeurs des mondes arabe et africain et de l’océan Indien.D’ailleurs, le projet de Book Truck vient d’Isabelle Grémillet, Fondatrice de Paroles Indigo et initiatrice du projet, professionnelle des métiers du livre depuis presque 40 ans.Cette fois, l’outil passe par un camion « peint aux couleurs des cars rapides sénégalais pour attirer l’attention des passants ». Cette bibliothèque mobile se rendra partout où on l’accueillera, avec à son bord toute la culture africaine possible.Au menu de ses interventions, ateliers, rencontres, mini-spectacles, ou encore un espace lecture aménagé pour la lecture de contes, ainsi qu’une exposition et des concerts. Et bien entendu, une boutique.L’African Book Truck doit démarrer sa tournée à partir de décembre 2020. « L’épidémie de coronavirus nous a contraints à décaler notre calendrier, mais nous voilà maintenant tout proches de la mise en route effective », indique Paroles Indigo.• Le camion a été acheté fin juillet• L’aménagement et l’équipement vont démarrer cet automne• Une première intervention nous est demandée à partir du 15 décembre par la communauté d’agglomération de Clermont-FerrandPour soutenir les indispensables investissements liés à cet aménagement, est lancé un appel à financement collaboratif via HelloAsso.Le projet est à découvrir intégralement ici