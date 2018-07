Afrique : l'éditeur numérique Publiseer dépasse le million de téléchargements

Éditeur indépendant d’Afrique, la plateforme Publiseer propose un portail d’autoédition pour les auteurs et musiciens afin de publier et de distribuer leur création gratuitement. Au cours de sa première année, la startup enregistre 1,5 million de téléchargements de musique, tandis que les résultats des ebooks devraient suivre.

Les fondateurs, les jumeaux Chidi et Chika Nwaogu, l’un auteur et l’autre musicien, ont voulu lier leurs deux passions en créant cette plateforme dédiée à la lecture comme à la musique. Et il aura suffi de 8 mois pour séduire le public et être rentabilisé. L’éditeur numérique fait partie de l’Association internationale de l’édition et de la distribution, faisant de lui le premier membre africain.

En privilégiant une distribution mondiale, Publiseer peut se targuer d’avoir dépassé le million de téléchargements de musique avant même son premier anniversaire. Avec ou sans abonnement, au total, ce sont 1 525 138 streamings diffusés via iTunes, Apple Music, Spotify ou encore Deezer, rapporte le Business Post.



Avec un tel succès pour la musique, les résultats pour les ebooks se font attendre. Cependant, les chiffres seront probablement moins impressionnants. En effet, contrairement à leurs équivalents musicaux, ni Apple Book, ni Google Book, ni Kindle d’Amazon ne sont accessibles depuis le Nigéria, pays d’origine de Publiseer.