Agents littéraires, mode d'emploi : en guise de préambule

Comme tout milieu professionnel, l’édition constitue un petit monde. Ses codes et ses rituels sont généralement méconnus du grand public et des aspirants auteurs. Beaucoup s’imaginent que pour être lu il faut « connaître quelqu’un », ou que les éditeurs ne lisent pas en entier les manuscrits qu’ils reçoivent – quand ils ne les lisent, tout simplement, pas du tout.En fait, l’édition est un métier — qui s’apprend —, et il ne faut pas longtemps à un éditeur pour savoir si un manuscrit correspond à sa ligne éditoriale. Quelques lignes suffisent pour séparer le bon grain de l’ivraie.Une maison d’édition comme Gallimard reçoit en moyenne 6000 manuscrits par an. Le Seuil, environ 5000. Robert Laffont 4000. En tant qu’éditeur (chez Univers Poche, où j’ai dirigé Pocket SF, l’imaginaire au Fleuve et co-dirigé Pocket Terreur), il n’était pas rare que je reçoive un ou deux manuscrits par jour. (Mon record est de quinze en une seule journée.) J’ai calculé que je retenais environ 1 manuscrit sur 200. Et cette moyenne n’a pas changé lorsque je suis devenu agent.Il peut donc sembler compliqué au néophyte d’entrer dans ce milieu : « Je n’ai pas été publié, mais c’est normal je ne connais personne », est une phrase récurrente chez les auteurs dont le manuscrit a été refusé.Pourtant, la majorité des manuscrits sont étudiés par les maisons d’édition — toujours à l’affût de nouveaux talents. Comme éditeur, j’ai toujours tout regardé. Et comme agent, je continue d’étudier tous les manuscrits que l’on m’envoie. (Attention : je précise que « étudier » ne signifie pas nécessairement « lire en entier ». Un éditeur qui devrait lire en entier tous les manuscrits qu’il reçoit pour savoir s’ils correspondent à sa ligne éditoriale finira vite à l’asile de fous.) Quand un éditeur refuse un manuscrit, il lui arrive de répondre à celui qui le lui a envoyé par une courte lettre, généralement tournée ainsi : « (…) malheureusement, votre manuscrit ne correspond pas à notre ligne éditoriale. »Dans la plupart des cas, c’est une façon polie de dire : « Votre livre est mauvais. » Mais dans certains cas, cela signifie tout simplement : « Votre. Livre. Ne. Correspond. Pas. A. Notre. Ligne. Editoriale. » Mais qu’est-ce qu’une ligne éditoriale ? Comment la connaître ? Et où se trouve ce fichu éditeur dont la ligne éditoriale correspond à son manuscrit ?Bref : comment faire pour être publié ?C’est tout simple — si, j’ose dire : il suffit d’un bon manuscrit. Toute la question étant de savoir ce qu’est un « bon » manuscrit — et cela varie évidemment en fonction des maisons d’édition.Il y a de fortes chances pour que, en tant qu’auteur, vous n’ayez aucune idée de ce que vaut votre manuscrit. Peut-être est-il bon. Mais pour qui ? Quelle maison ? Quel éditeur en particulier ? Et à quel point se distingue-t-il de la myriade de manuscrits que les éditeurs reçoivent chaque jour ?Comment le savoir ? À qui poser la question ? Comment savoir si un manuscrit est prêt à être envoyé, et comment, et à qui ?Qui peut vous guider dans cette jungle qu’est l’édition, où les intérêts de l’éditeur ne se confondent pas toujours avec ceux de l’auteur ? À toutes ces questions, il existe une réponse :L’agent littéraire.