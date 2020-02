Agessa : des milliers de victimes, privées de retraite. L'État interpellé

oups ! pixabay licence



« Comment l’État compte-t-il rétablir les droits à la retraite des personnes impactées et compenser les défaillances de l’Agessa », interrogent les organisations ? Alors que Franck Riester vient d’annoncer que ses propositions suite à la remise du rapport de Bruno Racine se feront le 18 février rue de Valois, les tensions sont fortes.Dans un entretien accordé à ActuaLitté, Katerine Louineau, du CAAP (Comité Pluridisciplinaire des Artites-Auteurs) revenait sur cet AgessaGate. Depuis des années, son organisation dénonce des pratiques illégales au sein de la caisse de retraite — et à partir de 2012 « tout le monde savait », expliquait-elle.« Au final, le fait que 94 % des cotisants de l’Agessa (lesdits “assujettis” assimilés à des sans-droits) ne soient pas identifiés ne pouvait plus passer inaperçu. […] Mais l’omerta continuait et rien n’était envisagé pour remédier à cette situation. »Dans la lettre ouverte, rendue publique, les organisations d’artistes-auteurs reviennent sur le préjudice, causé à plus de 190.000 personnes. Une quarantaine d’années de dysfonctionnement — l’Agessa fut par ailleurs fondée en 1977 — avec pour conséquence de priver des milliers de cotisants de « leurs droits normaux à la retraite ».Et l’idée de jouer sur un rachat de cotisations prescrites conformément à la circulaire du 24 novembre 2016 est inepte. Que compte faire l’État, tutelle de l’Agessa, pour compenser cette situation ? C’est la question lourdement posée. Parce qu’en tout état de cause, « une solution doit être apportée d’urgence pour régler le passif de l’Agessa ».