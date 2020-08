Agnès Demé, nouvelle directrice du Livre d'ALCA Nouvelle-Aquitaine

Photographie : la MECA, à Bordeaux, qui héberge notamment l'ALCA (Bernard Blanc, CC BY-NC-SA 2.0)

Ancienne responsable du livre pour la région Occitanie, Agnès Demé était, depuis 2017, responsable du service Innovation, transmission et appui aux territoires, culture et patrimoine pour la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.Pour commencer, la nouvelle directrice du livre de l'ALCA supervisera, aux côtés du Conseil régional, de la Drac Nouvelle-Aquitaine et du Centre national du livre, la signature du prochain Contrat de filière Livre en Nouvelle-Aquitaine. « Je veux également penser avec l'équipe d'ALCA de nouveaux services à rendre à nos professionnels du livre, un accompagnement adapté à leurs besoins de développement et de création », indique-t-elle , interrogée par son équipe.« Je souhaite travailler de près avec mon équipe, qui entretient des relations étroites avec les acteurs de la filière, et lui apporter ainsi ma vision sur les enjeux. Je serai aussi en contact direct avec les professionnels du livre pour préparer avec eux les futures opérations et dispositifs de l'agence », indique encore Agnès Demé.