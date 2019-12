Agnès Rouveret intègre l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Mort en mars 2018, le sinologue Jacques Gernet avait été élu membre ordinaire de l’Académie des inscriptions et des belles lettres le 8 juin 1979.Il a cédé son fauteuil Agnès Rouveret, Chevalier de la Légion d’Honneur, chevalier dans l’ordre des palmes académiques, née à Ivry (Val-de-Marne) le 13 mars 1948.Élue, le 28 juin 2019, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, elle est archéologue, historien de la peinture romaine, ainsi que professeur émérite d’archéologie et histoire de l’art à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.