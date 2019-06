Agressions en bibliothèque : le gobelet de café chaud, une arme de crime

Winnipeg Millennium Library - Ccyyrree - CC0 1.0 Winnipeg Millennium Library - Ccyyrree - CC0 1.0

La bibliothèque de Winnipeg accueille jusqu'à 1 million de visiteurs par an. Elle a été le théâtre d'un certain nombre d'agressions, 27 entre janvier 2018 et la fin du mois de mars 2019. C'est pourquoi un point de contrôle de sécurité à été mis en place à l'entrée. Il retire aux visiteurs les objets pointus, métalliques, l'alcool et les seringues, qui pourraient être utilisés en tant qu'armes.Pourtant, les rapports internes et les données fournis par la police de la ville démontrent que la majorité des incidents n'implique pas d'arme, mais plutôt un contact physique entre les visiteurs : bousculades ou coups.Le plus souvent ce sont des objets du quotidien détournés de leur fonction première qui sont tranformés en arme : café (chaud), canette de soda ou encore sac à dos.Selon Paisley Cozzarin, membre du comité des bibliothèques publiques de Winnipeg, les statistiques montrent que la fouille des visiteurs à l'entrée ne contribue pas à lutter contre la violence à l'intérieur de la bibliothèque. Elle précise : « C'est juste une illusion de sécurité. »De même, les sources policières indiquent un nombre d'appels pour signaler un incident à la bibliothèque en baisse, mais une augmentation, depuis début 2019, des agressions ayant donné lieu à des accusations.Via Radio-Canada