Aide aux auteurs : un million € confié à la SGDL, entre opacité et bugs

La SGDL a été choisie par le Centre national du livre et le ministère de la Culture pour devenir l'opératrice de l'aide d'un million d'euros à destination des auteurs. Un choix qui fait débat et qui n'a pas pris en compte les alertes répétées de plusieurs organisations professionnelles d'artistes-auteurs. Maintenant que la décision est actée, les problèmes apparaissent plus clairement encore.





Dans un premier article faisant état des questions (nombreuses) soulevées par l’option de doter la Société des Gens de Lettres, ActuaLitté avait relevé principalement les questions de transparence, de sécurité et de critères d’éligibilité. « Dans les faits, le dispositif transversal CNL, délégué à la SGDL est encore plus restrictif, il exclut les retraités, les personnes en couple, les jeunes auteurs et autrices… Pourquoi ne pas avoir choisi un chemin direct, sans intermédiaire ? Pour tous ? », demandait Marc Lizano, auteur BD.



Suite à notre article, le directeur général de la Société des Gens de Lettres a fait parvenir un droit de réponse à ActuaLitté. Des éléments que nous avons publiés tels quels, mais qui soulèvent nombre d’imprécisions, de non-dits, d’erreurs factuelles, tout comme une absence de transparence. Malgré nos relances et demandes de consultations de documents, Patrice Locmant a décliné toute proposition d’apporter de nouvelles informations.



Les questions demeurent, et les multiples erreurs, bugs, problèmes que rencontrent les demandeurs qui cochent les cases sont légion.



« Ce n’est pas la SGDL, mais le fonds d’aide d’urgence aux auteurs qui a été doté par le CNL à hauteur d’un million d’euros », indiquait le droit de réponse. Quelle est dans ce cas l’entité juridique distincte de la Société des Gens de Lettres qui reçoit l’argent ?



Compte tenu du fait qu’il s’agit de la gestion de l’enveloppe budgétaire des auteurs, pourquoi la Société des Gens de Lettres refuse de communiquer le contrat la liant au CNL ? Y a-t-il un éventuel rapport avec la subvention de fonctionnement que la SGDL reçoit par ailleurs du CNL ? Quelles garanties réelles pour les auteurs de l’utilisation de cette ligne de budget leur étant dédiée ?

D'ailleurs, à propos de ce (petit) million d'€ d'aides aux auteurs: comme il s'agit d'argent public, il me semble que ce serait la moindre des transparences que le contrat liant la @SGDLAuteurs et le @LeCNL pour la répartition de ces sommes soit rendu public.@franckriester — François Baranger (@F_Baranger) April 5, 2020

De la transparence jusque dans la rémunération



Christophe Hardy, président intérimaire, nous indiquait : « Comme nous sommes très attachés, à la SGDL, à la collégialité et la transparence, nous allons constituer une commission spéciale, dans laquelle chaque organisation d’auteurs pourra siéger. »

En quoi une commission d’organisations professionnelles sélectionnées par le CNL est-elle un gage de transparence pour l’ensemble des auteurs ? D’après nos informations, ce travail au sein de la commission pour évaluer les dossiers aurait été proposé à des auteurs de façon bénévole. Aucune rémunération n’aurait été prévue pour les auteurs sollicités dans des organisations professionnelles, des structures fragiles reposant sur des auteurs précaires.



Double discours donc : revendiquer la rémunération des auteurs, mais encore proposer du bénévolat à ces derniers…



D’après nos informations toujours, la Société des Gens de Lettres s’est engagée à traiter 200 dossiers quotidiennement : on estime à environ 100.000 les auteurs du livre. Si cette aide est réellement à terme ouverte à tous les auteurs, cela fait 14 mois de traitement. Pour faire face à l’urgence, on s'interroge. Et déjà, sur son site, la SGDL préconise de différer les envois des dossiers si possible.



Pour ce qui touche les questions de confidentialité, les réponses sont loin d’être satisfaisantes. Quel est exactement le pouvoir de cette commission spéciale qui examine les dossiers ?



Anonymiser l’ensemble des documents demande un temps de traitement qui doit être effectué sous le contrôle d’un délégué à la protection des données. Comment en cette période de crise ? Et qui sera alors légalement responsable : la Société des Gens de Lettres, le CNL ou le ministère de la Culture ?



Toutes ces questions laissées sans réponse sont à ajouter au problème des critères d’éligibilité.

“Un gros souci”



Après la mise en ligne, le CAAP a décidé de se pencher sur le fonctionnement de la plateforme. Un passage au tamis qui montre déjà de nombreux problèmes, tant le formulaire d’aide fait état des « lacunes de la SGDL en matière comptable, fiscale et sociale ». Ce qui conduit « à un formulaire confus qui aboutira le plus souvent à des calculs ubuesques et à des aides minorées et aléatoires ».

Je ne demanderai pas l'aide d'urgence débloquée pour les auteurs (même si j'y ai sans doute droit). Comme beaucoup, je pense. Parce que c'est une galère sans nom et que j'ai du mal à comprendre pourquoi la SGDL a été désignée pour s'occuper de ça. — Laurent Queyssi (@marshotel) April 6, 2020

Je n’ai pas compris, avec la SGDL sont exclus beaucoup d’artistes auteurs de fait — Mina Mond (@minamond_art) April 6, 2020

Outre le problème de fond qui se pose — est-il si « naturel de confier la gestion de fonds publics à un opérateur privé pour l’attribution d’une aide économique et non sociale » — le CAAP relève des problèmes réels.

Ainsi, reprend l’organisation syndicale, « on ne peut pas impunément appeler “revenu” n’importe quel montant. Or fondamentalement la SGDL confond recettes perçues (chiffre d’affaires) et revenus (bénéfice)… C’est un gros souci ! »



De même, une grande incompréhension règnerait entre BNC et Traitements et salaire, « or, c’est avec ces éléments qu’elle ne domine pas qu’elle établit son questionnaire ». On pourra retrouver l’édifiante analyse réalisée par le CAAP, à cette adresse.



Avec pour conclusion : « Les critères décidés par le CNL et son opérateur privé, la SGDL, sont particulièrement excluants et intrusifs. De surcroît, cette demande d’aide — supposément d’urgence — s’avère d’une lourdeur et d’une complexité fort peu appropriées à la situation de crise, donc très décourageantes pour les artistes-auteurs concernés. »



Des dispositifs spécifiques pour plus d’efficacité, vraiment ? Pendant ce temps, une dizaine d’organisations professionnelles continuent à demander la création d’un fonds unique artistes-auteurs, pour le second volet des aides et rectifier les inégalités de traitement actuelles posées par les opérateurs privés multiples.