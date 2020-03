Aide tes libraires : l'initiative solidaire du Québec pour ses commerces

Le parcours d’un livre, de son auteur.ice au lecteur.ice, dépend de tout un système dont les librairies sont la courroie de transmission par excellence. Le moyen de prédilection pour aider toute la chaîne du milieu littéraire est bien sûr d’acheter des livres.



En commandant votre livre sur LesLibraires.ca et en sélectionnant votre librairie indépendante préférée, c’est toute une chaîne que vous soutenez (auteur.ice, éditeur.ice, libraire, distributeur et imprimeur). L’ALQ fait déjà un travail exceptionnel en sensibilisant les gens à se mobiliser pour acheter des livres en ligne.



C’est une façon simple et directe d’aider nos librairies québécoises, qui sont le moteur de notre industrie. Nous nous unissons aujourd’hui pour vous demander de vous joindre à nous, pour que tous et toutes ensemble, nous soutenons et protégeons ensemble ce contact précieux qu’a le public avec le livre : les librairies.